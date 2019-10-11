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فاجأت الممثلة التركية ملتيم ميرال أوغلو التي اشتهرت عربيا من خلال المسلسل التركي «حياة» جمهورها بخبر زواجها في الولايات المتحدة الأميركية.

المفاجأة لم تكن في خبر الزواج نفسه، بل بسبب العريس الأميركي، إذ يبلغ من العمر 80 عاما في حين تبلغ هي من العمر 32 عاما.

ربط الجمهور بين زواجها وبين الدور الذي قدمته في مسلسل «حياة»، إذ جسدت دور فتاة تبلغ من العمر 18 عاما تتزوج رغما عنها من رجل عجوز. فيما فسر البعض سبب زواجها من رجل يكبرها بـ48 عاما أنها تبحث عن الحصول على الجنسية الأميركية وتطمع في ثروته. لم تصمت الممثلة التركية أمام هذه الاتهامات ونفتها مؤكدة أن العمر لا يشكل أزمة بالنسبة لها فقلبه لايزال شابا، نافية أن زواجها منه بسبب الحصول على الجنسية الأميركية، بل هو حب من النظرة الأولى إذ عرض عليها الزواج بطريقة رومانسية فلم تستطع رفضه.

