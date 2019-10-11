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شارك عدد كبير من نجوم الفن في حفل العشاء الذي أقيم داخل أحد فنادق الإسكندرية، احتفالاً بضيوف ونجوم الدورة الـ 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي. تخلل الحفل تكريم الفنانة نبيلة عبيد وصفاء سلطان والنجم السوري أيمن زيدان والفنان العراقي جمال أمين واللبناني رفيق علي أحمد.

أقام الحفل للاحتفاء بضيوف ونجوم المهرجان كل من شريف حليو وياسر رجب وإيهاب الجندى مجلس إدارة «مجموعة مرسيليا بيتش» وشارك في تسليم دروع التكريم الفنان محمود قابيل، وإلهام شاهين ولبلبة.

كما تواجد الأمير أباظة رئيس المهرجان، والمنتج محمد فوزي وحرمه الفنانة وفاء عامر، وعمرو عابدين، ونشوى مصطفى، وأحمد وفيق، ومحمد فاضل، وفردوس عبدالحميد، وعادل أديب، ومنال سلامة، وخالد عبد الجليل، وهاني لاشين وحرمه، وأنعام محمد علي، وسلوى محمد علي، والمخرج علي عبدالخالق.

