دوليه

أفاد توماس مولر، أحد أبرز لاعبي بايرن ميونيخ في العقد الأخير، أنه سئم البقاء على مقاعد البدلاء في صفوف بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الأخيرة، وسط تقارير عن رغبته بالرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مولر (30 عاما) في تصريحات لمجلة كيكر الألمانية «في المباريات الخمس الأخيرة شهدنا اتجاها لا يجعلني سعيدا». وفي المباريات الخمس الأخيرة، اقتصرت مشاركة مولر على الدخول كبديل في الدقائق الأخيرة في مباراتين فقط، وخسر مركزه الأساسي لصالح البرازيلي فيليبي كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني. وأشارت صحيفة «بيلد» الألمانية الى أن هذا الابعاد ولّد لدى مولر رغبة في ترك الفريق الذي بدأ معه كرة القدم مذ كان في العاشرة من عمره، في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.لكن مولر المتوج بطلا للعالم مع المنتخب الألماني عام 2014، والمبعَد عن منتخب بلاده بقرار من المدرب يواكيم لوف في مارس الماضي، لم يؤكد لكيكر ما اذا كان يرغب بالرحيل عن النادي البافاري. وقال «ثمة تكهنات كثيرة، لكني لا أريد أن أغذيها أيضا».الا أن مولر أضاف «لقد بلغت الثلاثين من عمري، وأنا في حالة جيدة وما زلت متعطشا للنجاح، مع النادي، وعلى المستوى الشخصي أيضا أنا مقتنع تماما أنه بمواصفاتي، يمكنني الاستمرار بمساعدة الفريق». وخاض مولر 449 دقيقة فقط مع بايرن منذ بداية الموسم، سجل خلالها هدفاً واحداً ومرر أربع كرات حاسمة، بحسب الموقع الرسمي للنادي.

