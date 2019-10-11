دوليه

أكد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا اول من امس عشية المباراة الدولية لمنتخب بلاده ضد السنغال في سنغافورة أنه «سعيد ومرتاح» مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي، على رغم رغبته بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية، في خطوة أجهضها عدم توصل الناديين الى اتفاق بشأنه.

وقال نيمار الذي يستعد لخوض مباراته الدولية الـ100 مع البرازيل :»أنا سعيد في صفوف المنتخب ومع فريقي أيضا. يعلم الجميع ما حدث خلال فترة الانتقالات الأخيرة، ورغباتي في الرحيل، لكنني اليوم سعيد ومرتاح في فريقي».

وأضاف نيمار (27 عاما) «لقد بدأ الموسم بشكل جيد بالنسبة لي»، مؤكدا أنه سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن الفريق الباريسي «وسأقدم مئة بالمئة من مستواي حتى نتمكن من القيام بأشياء رائعة».وتسلم نيمار اول من امس أمام الصحافيين قميصًا خاصا يحمل الرقم 100 من المهاجم الأسطوري السابق للسيليساو بيبيتو.

وقال «أنا سعيد بوصولي إلى هذا الرقم (100 مباراة دولية). الحصيلة إيجابية جدا، حتى لو إن حياة لاعب كرة قدم لا ترتكز فقط على الانتصارات. هناك أيضا العديد من خيبات الأمل والهزائم، نرتكب أخطاءً».

