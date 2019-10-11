دوليه

بات مسعود أوزيل، نجم آرسنال، قريبًا من الرحيل عن ملعب الإمارات، في يناير المقبل، وسط اهتمام من نادٍ تركي كبير.وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن فنربغشة مهتم باستعارة أوزيل، اللاعب الأعلى أجرًا في آرسنال (350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا).

ولا يشارك أوزيل بشكل أساسي مع المدرب الإسباني، أوناي إيمري، حيث يعتمد عليه بصورة غير منتظمة. وأشارت الصحيفة إلى أن آرسنال، مستعد لدفع جزء من راتب أوزيل مع فنربغشة، وبات جاهزًا للتوصل إلى اتفاق حول الصفقة.

وبالنظر إلى راتب اللاعب الكبير، يحرص أرسنال على خفض خسائرهم والموافقة على رحيله، عوضًا عن جلوسه بديلًا لموسم كامل.