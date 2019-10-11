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دوليه

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غودين جاهز


ذكر تقرير صحافي إيطالي، أمس، أن الأوروغواياني دييغو غودين، مدافع إنتر، شارك في تدريبات منتخب بلاده استعدادًا لمواجهة بيرو الودية، المقررة بعد غد. وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو»، فإن غودين الذي لم يكمل مواجهة يوفنتوس، في الجولة الماضية بالدوري، بات جاهزًا للعب من جديد.
وتعرض غودين لإصابة قوية في الركبة أمام اليوفي (1-2)، ليخرج في الدقيقة 54. وقد أصبح نجم أتلتيكو مدريد السابق، جاهزًا لخوض مباراة إنتر أمام ساسولو، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي. ويحتل إنتر المركز الثاني في الدوري الإيطالي، برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس المتصدر.


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