دوليه

سيغيب الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة عن مباراة «الكلاسيكو» التي تجمع فريقه بغريمه التقليدي ريال مدريد في الدوري الإسباني أواخر الشهر الحالي، بعد إيقافه مباراتين من قبل الاتحاد المحلي أول من امس.

وأكد النادي الكاتالوني بطل إسبانيا في الموسمين الماضيين، أنه سيستأنف العقوبة بحق لاعب الجناح الفرنسي.وطرد ديمبيلي بالبطاقة الصفراء الثانية قبل دقيقتين من نهاية المباراة التي فاز فيها فريقه برباعية نظيفة على إشبيلية الأحد لانتقاده الحكم ماتيو لاهوز، علما بأنه قد نال بطاقة صفراء أولى مطلع الشوط الثاني.

ورأت اللجنة التأديبية في الاتحاد الإسباني بأن ردة فعل ديمبيلي تنم عن «ازدراء أو عدم احترام للحكم»، وقضت بإيقافه مباراتين.وبموجب العقوبة، سيغيب ديمبيلي عن صفوف الفريق عندما يحل ضيفاً على إيبار في 19 أكتوبر، واستضافته لريال في 26 منه.وسيكون على برشلونة أيضاً اللعب أمام إيبار بدون مدافعيه جيرار بيكيه، والأورغوياني رونالد أروخو الموقوفين لمباراة واحدة.

