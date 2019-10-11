دوليه

قال غاريث بيل مهاجم ريال مدريد إن غضبه تجاه معاملته وتكهنات وسائل الإعلام بشأن مستقبله مع ريال مدريد لم تشتت انتباهه عن تقديم أفضل ما لديه على أرض الملعب.

ودخل اللاعب البالغ عمره 30 عاما في مواجهة متوترة خلال الصيف مع المدرب زين الدين زيدان الذي عبر عن رغبته في رحيل بيل على الرغم من انهيار المفاوضات مع جيانغسو سونينغ الصيني في يوليو الماضي.

وشق بيل طريقه إلى خطط زيدان وساهم في صعود ريال مدريد لصدارة الدوري وأحرز هدفين وصنع مثلهما في 6 مباريات لكن وسائل الإعلام واصلت الحديث عن رحيل اللاعب الويلزي عن سانتياغو برنابيو.

وأبلغ بيل الصحافيين قبل مباراة ويلز في سلوفاكيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020: «نلعب بمشاعر عديدة والغضب من بينها لكني أحاول لعب كرة القدم والاستمتاع بها بقدر الإمكان وتقديم أفضل ما لديّ».

وأردف: «عندما أنزل إلى أرض الملعب أقدم 100% مما لدي لمساعدة الفريق... لا يوجد ما يؤثر على تفكيري». وأشار رايان غيغز مدرب ويلز إلى تحسن وضع بيل في ريال مدريد.

