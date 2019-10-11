إيمانيات

إنّ القرآن الكريم هو كتاب الحياة الأوّل بلا مُنازعٍ ولا شريك، كيف لا وهو الذي شهد على نفسه بذلك: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) (الأنفال/ 24). إنّ كل آية من آيات الذِّكر الحكيم الضاجِّ بالحياة والحيوية، ناطقةٌ بالحقّ والصدق بأنّها: مَعلمٌ حياتيٌّ، وبرنامج عملٍ، ومنهاجُ هدايةٍ، وشريعةُ عدلٍ، وطريقُ رشادٍ، وقوانين قيادة، وسعادة، ونجاة.. هي إعمارٌ للكون برمّته، ودستورٌ للإنسان في الأساسيات من احتياجاته. وليس في كتاب الله (كتاب الحياة) شيءٌ ترفيٌّ البتّة، فكلّ آياته: ذكرى، وهداية، وعمل، وتقديرٌ عالٍ لمصالح العباد وإزدهار البلاد. هو كتابٌ حياتيٌّ بامتياز؛ لأنّه يُقدِّم النموذج والأسوة، ويسوقها مقارنة بالضد النوعي.

ومن أبرز التجلِّيات الحياتية في القرآن العظيم أنّه يُحدِّثك عن الحياة على نحو المقابلة، أي بشقّيها أو بُعدَيها: السالب والموجب: عن الإيمان والكفر، والخير والشرّ، والعدل والظلم، والعلم والجهل، والصِّدق والنفاق، والبَذْل والبُخل، والاستقامة والانحراف، والعمل والتخلُّف. حتى (تخويفاتُ) القرآن، ليست بتجميدٍ للطاقات، أو إصابة للحياة بالشلل، هي بواعثُ تحريكٍ وتنشيطٍ باتجاه العمل الجادِّ المُثمر، ومحاربةٍ للفساد والمنكر، وبتعبير آخر: هي إنقاذٌ للحياة الكريمة ممّا يُربِك سَيرَها الفعّال، أو يُعطِّلُ برامجها الخلّاقة. بل حتى آياتُ (الموتِ) في القرآن هي للحياة، فليس ثمّة انقطاع، هي حلقاتٌ موصولةٌ، عبورٌ من قنطرةٍ ضيِّقةٍ إلى فضاءٍ فسيح، ولذلك قيل: «ما أقربَ الحياة من الموتِ»! كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «مَن ارتقبَ الموتَ سارعَ في الخيرات»، يعني أنّ (الموتَ) هو أحدُ مُنشِّطات (الحياة).

ولا يخفى بعد ذلك أنّ المراد بـ(الحكمة) في قوله تعالى: (وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ) (النِّساء/ 113)، وقوله عزّوجلّ: (وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ) (الجمعة/ 2)، هو الحكمة في الحياة.. فالنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) مُعلِّمٌ بخطّين متوازيين: مُعلِّمٌ للكتاب (كنظريّة)، ومعلِّمٌ للحكمة (كتطبيقٍ حياتي)، ولهذا قال (صلى الله عليه وآله وسلم) عن القرآن: «هو الدليلُ على السبيل، وهو كتابُ تفصيلٍ، وبيانٍ، وتحصيل».

فالقرآن نور يُبدّد الظلمات التي تُخيِّم على القلب فيُضيء عواطفه، والتي تتراكم على العقل فيفتح أفكاره، وتحيط بالروح فينعش أشواقها، وتحدق بالحياة، فيكشف لنا طريق حركتنا فيها: (قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ) (المائدة/ 15).

فالنور يُضيء الظلمات، يُنير العتمة، فإذا الأشياء التي كانت قبل النور (سوداء) و(متشابهة) أو لا ملامحَ لها، ولا أقدر على تمييز بعضها عن بعض، واضحة للعيان، مختلفة الأشكال والألوان.. وأستطيع أن أتبيّن مواضعها من غير أن أرتطم بها أو تُسبِّبُ لي جروحاً أو كسوراً. فقبلَ أن يأتي النور.. كنتُ أخبطُ في (الظلام) وفي (الخوف) وفي (الوحشة) وفي (القلق) الشديد.. بعدَ أن جاءَ النور، أصبحتُ آمناً مطمئناً وقد تبدّدت وحشتي، واستكانَ قلقي، فلم أعد أستوحش، ولم يعد ينتابني قلق. الظلمَةُ سِتارٌ حاجب.. النور ضياءٌ كاشف. هناك أنا (أعمى).. هنا أنا (بصير). نعم، القرآن كنور دليلي إلى خير سبيل، وفي نوره يتجلّى الله في قدرته وسطوته وهيبته وجلاله وحضوره ورحمته، من غير أن أراهُ بعيني.

