إيمانيات

عندما نتدبّر آيات القرآن الكريم، نلاحظ بوضوح تامّ أنّه ما من آية وردت عن الإيمان إلّا وقرنته بالعمل، ولهذا وجدنا قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)، فالإيمان كما يُقال، «اعتقاد في القلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح»، وأيّ ركن من هذه الأركان الثلاثة يفتقد في حياة الإنسان، فهذا يعني أنّه يفتقد ركناً أساسياً من إيمانه. وليس المقصود بالإيمان العبادات فقط، أو الأركان الخمسة، وإنّما المقصود أن يتحوّل الإيمان إلى منهج كامل متكامل، ينعكس نوره على كلّ تصرّفات الإنسان وأقواله وأخلاقه فالإيمان الحقّ هو الذي يصبح ميزاناً يزن به المُسلِم سائر أُموره، فلا يقدم على عمل ولا قول، إلّا بعد خضوعه لهذا الميزان، وبالتالي، يصبح الإيمان كتلةً متّحدة مع نفس الإنسان لا منفصلة عنها.

ولنا في رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أُسوة حسنة، وهو الذي قالت عنه السيِّدة عائشة: «كان قرآناً يمشي».. فالإيمان المرتبط بالعمل، هو عنوان الإنسان المُسلِم. وأيّ اختلال في هذا الميزان الدقيق، لا ينعكس سلباً على الإنسان فحسب، وإنّما على المسلمين وعلى المجتمع كلّه.

الإيمان هو فعل وسلوك في الحياة، وليس مجرّد مشاعر وعواطف يعيشها المرء في دائرة ذاته، بل ينبغي أن ينعكس على الواقع بما يحفظ توازنه واستقراره، وبما يرضي الله ويقرّب منه. لذا نفتقد اليوم إلى الأخلاق العملية في كلّ معاملاتنا وعلاقاتنا التي يسيطر على كثير منها التفكير المادّي والحسابات الضيِّقة التي تبعد الإنسان عن أصالته، وتزيده غربة وانقطاعاً عن شخصيته الإيمانية التي تمارس الإيمان قولاً وعملاً، وتعيشه في كلّ حركاتها وسكناتها، لتعطي الحياة غنىً وتنوّعاً.

وعن مفهوم الإيمان وحركيته في الحياة، جاء في بعض الأحاديث، أنّ الإيمان ينقسم إلى مستقرّ ومستودع، ومن ذلك، ما رُوِي عن الإمام عليّ (عليه السلام): «فمن الإيمان ما يكون ثابتاً مستقرّاً في القلوب، ومنه ما يكون عواري بين القلوب والصُّدور إلى أجَلٍ معلوم، فإذا كانت لكم براءة من أحد فقفوه»، يعني: لا تستعجلوا في الحكم عليه، «حتى يحضره الموت، فعند ذلك يقع حدُّ البراءة». في هذه الكلمة، يؤكِّد الإمام عليّ (عليه السلام)، أنّ هناك إيماناً عندما يدخل كيان الإنسان، فإنّه يتعمّق حتى يستقرّ في جذور الكيان الإنساني، بحيث يصبح جزءاً من ذات الإنسان، فيتجسّد فكرةً في العقل، وعاطفةً في القلب، وحركةً في الواقع، ذلك أنّ العقل ينطلق ليؤصِّل معرفته بإيمانه من خلال المعادلات التي يقتنع بها، ممّا يقترب من المعادلة الرياضية التي تلتقي بالبداهة.

وربّما بسبب ذلك، نجد بعض الناس يبدأون مؤمنين، ولكنّهم ينتهون كافرين، باعتبار أنّ الإيمان لم يدخل في ذاتهم، بحيث يتحوّل إلى جوهرة فيها، أو إلى حالة صلبة حديدية، بل يبقى شيئاً طارئاً، فإذا جاءته هزّة هنا، وهزّة هناك، وشُبهة من هنا، وشُبهة من هناك، سقط الإيمان، كأيّ شيء مستعار ليس له ثبات. وهذا ما يقوله الإمام عليّ (عليه السلام) في حديثه، أن لا تحكموا على أيّ إنسان بالبراءة إلى أن يحضره الموت، فإذا بقي إيمانه إلى حين أجله، فاعرفوا أنّ إيمانه مستقرّ، فإذا زال إيمانه قبل الموت، فاعرفوا أنّه إيمان مستعار.

ويؤكِّد الإمام الصادق (عليه السلام)، في ما ذكره في بعض المفردات في علاقة الإيمان بالعمل، يؤكِّد هذه القاعدة، فيقول (عليه السلام): «لا يثبت له الإيمان إلّا بالعمل، والعمل منه»؛ لأنّ الإيمان ليس مجرّد فكرة في العقل، ونبضة في القلب، ولكنّه خطّ عملي لابدّ للإنسان من أن يأخذ به، فالعمل جزء من الإيمان، وليس مجرّد مظهر للإيمان فيما هي المظاهر التي ترتبط بالشكل أكثر من ارتباطها بالجوهر.

