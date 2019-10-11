إيمانيات

لقد جاء الإسلام ليتمم مكارم الأخلاق كما ذكر لنا سيِّدنا محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقد أبقى على بعض الصفات الموجودة من الجاهلية مثل: إغاثة الملهوف وإكرام الضيف والتسامح مع المخطئ والعفو عنه، ولكنّه تخلّص من الأفعال والصفات السيِّئة ونهى عن الاتصاف بها، فالأخلاق هي التي تحرك الشخص للقيام بفعلٍ ما، فعندما يساعد الشخص شخصاً آخر فإنّ أخلاقه هي التي جعلته يقوم بهذا التصرّف، وقد تكون الأخلاق حميدة وجيِّدة وهي التي سعى الإسلام لترسيخها، أو سيِّئةً وغير جيِّدة وهي المنهي عنها، وتؤثّر الأخلاق على الفرد نفسه وعلى المجتمع الذي يعيش فيه.

قال تعالى: (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ) (النور/ 22). العفو هو أن يقوم الإنسان بإسقاط حقّه جوداً منه وكرماً وإحساناً، مع قدرته على الانتقام لنفسه. والعفو على هذه الصورة يُعد من مكارم الأخلاق التي حثّ الإسلام التحلّي بها وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أجمل الناس صفحاً، وأوسعهم عفواً، يتلقّى من قومه الأذى فيعرض عن الردّ عليهم ومقابلتهم بمثل عملهم، ثمّ يعود إلى دعوتهم ونصحهم كأنّه لم يلقَ منهم شيئاً.

معنى العفو هو التجاوز عن الذنب وتركه، وأصله المحو والطمس. أمّا الصفح فهو ترك التأنيب وهو أبلغ من العفو. وقد يعفو الإنسان ولا يصفح. وفي العفو الصفح والتسامح رحمة بالمسيء، وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، وطلب عفوه وغفرانه، والعفو من صفات المتقين وهو لا يزيد الإنسان إلّا عزّاً ورفعة، ورُوِي أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «ما نقصت صدقة من مالٍ، وما زاد الله عبداً بعفو إلّا عجزاً، وما تواضع أحد لله إلّا رفعه الله». وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفاً عليهنّ: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد من مظلمة إلّا زاده الله بها عزّاً يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلّا فتح الله عليه باب فقر».

إنّ العفو والصفح والتسامح من أهم الصفات التي جاء بها القرآن الكريم، والتي كانت من أخلاق النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن جملة خلقه العظيم، قال الله عزّوجلّ: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) (الأعراف/ 199)، وقال سبحانه وتعالى: (فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ) (الحجر/ 85)، وقال عزّوجلّ: (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ) (النور/ 22).

ختاماً، إنّ التسامح هو أحد سُبُل تعزيز العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والتسامح يعني عفو الإنسان وحلمه عمّن يؤذيه ويسيء معاملته أو يختلف معه في الرأي والعقيدة والذي قد يكون هو المنطلق في الإساءة والأذى من باب رفض الآخر المخالف.. فهو إذاً القدرة على التفاعل الاجتماعي وإدارة الخلاف بصورة تعترف بالآخر ولا تلغيه. حيث إنّ لغة العنف هي إلغاء الآخر أمّا لغة التسامح فهي الاعتراف بالآخر ولكن عبر مساحات يتطلبها البناء الإنساني والاجتماعي.

من هنا يكون التسامح جامعاً مع العفو والحلم إلى صفتين آخريين هما التحمّل والمعاناة أو بالأحرى التحمّل مع معاناة، لأنّ مسئلة التجاوز والغض عن الأذى أيّاً كان وعن التفاوت الفكري الذي يتخذ آليات المواجهة المتعدّدة تحتاج إلى التعلّق بلجام الصبر الكاتم على الألم النفسي الذي يحدثه الموقف مع الآخر.. إذا أُخذ التسامح معزولاً أو مفصولاً عن القيم الأُخرى، فيمكن أن يبدو منظره جميلاً، لكنّه وهو يسير في الحياة محفوظاً بوفد أو طائفة من القيم العُليا يتجلّى جماله أكثر، حتى ليخال للباحث في القيم الإسلامية أنّها أشبه شيء بالمجموعة الشمسية التي لكلٍّ منها فلكه ومداره الخاصّ، كما أنّ له فلكاً أو مداراً عامّاً.

