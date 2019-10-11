أول النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح بمكتبه بمقر وزارة الداخلية أمس، بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء حقوقي فراج الزعبي، رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في البلاد عمر عودة ومدير قسم الحماية أحمد زروق وطبيب مراكز الاحتجاز د. أمجد البشير.

وفي بداية اللقاء رحب الجراح بضيوفه وتبادل معهم الأحاديث الودية، مشيداً بالجهود المتميزة والدور الذي تقوم به البعثة تنفيذاً لبرنامجها والتزامها في مجال العمل الإنساني.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاستعدادات واستضافة الكويت للمؤتمر الإقليمي حول الرعاية الصحية في فترة الاحتجاز الذي ينطلق تحت شعار صحة المحتجزين من صحتنا خلال الفترة من 3-5 ديسمبر 2019.

وأوضح رئيس البعثة خلال اللقاء أن اختيار الكويت لاستضافة المؤتمر يأتي باعتبارها نموذجاً يحتذى به في مجال الرعاية الصحية التي تقدمها للمحتجزين ونزلاء المؤسسات الإصلاحية.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على التجربة التي تتميز بها المؤسسات الإصلاحية في دولة الكويت في مجال الرعاية الصحية للمحتجزين والتي تعتبر نموذجاً في الرعاية الشاملة والمتنوعة سواءً على المستوى الصحي أو الغذائي أو النفسي منذ دخولهم. كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين د. سامر حدادين ومرافقه، بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء حقوقي فراج الزعبي.

وفي بداية اللقاء رحب الجراح بضيفيه وتبادل معهما الأحاديث الودية، وتم بحث أوجه التعاون والتنسيق والدعم الذي تقدمه المؤسسة الأمنية في دولة الكويت للمفوضية.

ومن جانبه أشاد د. حدادين بالدور الإنساني للكويت في شتى بقاع العالم وتقديمها ليد العون للمتضررين واللاجئين جراء الكوارث الطبيعية والحروب، مثمناً جهود وزارة الداخلية في دولة الكويت في تقديم الدعم والتسهيلات للمفوضية.

وفي سياق متصل استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح سفير جمهورية كرواتيا أمير موهاريمي.

ورحب الجراح بضيفه وتبادل معه الأحاديث الودية، وبحث عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالجانب الأمني وسبل تعزيز التعاون في جميع المجالات الأمنية. ومن جانبه ثمن موهاريمي ما تم بحثه من موضوعات والتي تؤدي إلى مزيد من التعاون بين البلدين الصديقين. وفي وقت لاحق استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح سفير جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة د. هونغ يونغ كي يرافقه مستشار نائب رئيس البعثة.

