أول النهار

قال الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الكويتي كامل العبدالجليل أول من أمس الاربعاء ان اجتماع وكلاء الثقافة الخليجيين في مسقط اقر الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس 2020 - 2030. واوضح العبدالجليل في تصريح لـ (كونا) بعد اختتام الاجتماع الذي استمر يوما واحدا ان النتائج والتوصيات التي خرج بها الاجتماع هي للموافقة على الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس 2020-2030 (عقد الثقافة الخليجية) وانشاء مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية على ان تكون مدينة مسقط مقرا دائما له. واضاف انه تمت الموافقة على ربط الانشطة والفعاليات الثقافية بالاستراتيجية الثقافية الخليجية وكذلك لوائح العمل الثقافي المشترك. واكد العبدالجليل انه تمت ايضا الموافقة على المشاركة الخليجية المشتركة في الفعاليات الثقافية الخارجية مع الدول العربية الشقيقة والاجنبية الصديقة والتواصل مع المؤسسات والمنظمات الثقافية الدولية. كما اكد ان الاجتماع ساده التعاون التام والرغبة الجادة لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال الثقافة بمختلف مكوناتها والاهتمام بابراز الهوية الخليجية وأصالة العادات والتقاليد لشعوب المجلس.

