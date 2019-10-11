أول النهار

وقع المعهد العربي للتخطيط والصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) أول من أمس الاربعاء مذكرة تفاهم للتعاون والاستفادة من خبرات المعهد لتجويد وتطوير برامج الصندوق وفق اسس علمية.

ووقع المذكرة مدير المعهد د. بدر مال الله والمدير الاداري والمالي في الصندوق الاردني محمد الحياري بحضور رئيسة مجلس امناء الصندوق الاميرة بسمة بنت طلال. وقال الصندوق في بيان ان المذكرة تنص على اجراء دراسة متخصصة من قبل المعهد لقياس الاثر التنموي للصندوق بهدف الاستفادة من نتائج الدراسة في عملية التخطيط المستقبلي للبرامج والمشاريع التي يتطلع الصندوق الى تنفيذها.

وتنص المذكرة وفقا للبيان على اعداد دراسة اقتصادية متخصصة لـ (معهد الملكة زين الشرف التنموي) التابع للصندوق في عمان بهدف تطويره وفق اسس اقتصادية مجدية والوصول كذلك الى اتفاقية توأمة بين المعهدين لعقد برامج تدريبية متخصصة وتبادل الخدمات الاستشارية المشتركة.

وتوفر المذكرة نحو 40 فرصة تدريبية لموظفي الصندوق للمشاركة في البرامج التدريبية للمعهد بالكويت وبتمويل منه.

ونقل البيان عن مال الله قوله ان المعهد يحرص على دعم ومساندة كل المؤسسات العربية وتطوير قدراتها ووضع خبراته لخدمة اهداف الصندوق الاردني وغاياته وبرامجه مشيرا الى ابرز اهداف المعهد خاصة ما يتلعق بدعم جهود التنمية للدول العربية واعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساعدة صناع القرار في الدول العربية على صياغة استراتيجيات تنموية عامة.

من جانبها قالت الاميرة بسمة ان الصندوق يتطلع للاستفادة من خبرات المعهد في تجويد وتطوير برامج الصندوق وفق اسس علمية مدروسة في اطار حرصه على المساهمة في جهود التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في الاردن. وجال مدير عام المعهد العربي للتخطيط والوفد المرافق في مرافق معهد الملكة زين الشرف التنموي واستمع الى شرح حول برامجه ونشاطاته المختلفة في خدمة الشباب والمرأة والتنمية والابتكار.

