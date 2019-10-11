الأولى

تلقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مساء أمس في مقر إقامته في نيويورك اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة اطمأن خلاله على صحة سموه كما جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين في ظل ما يجمع البلدين من شراكة استراتيجية وثيقة كما عبر فخامته عن ترحيبه بلقاء سموه في الوقت الذي يراه سموه مناسبا متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية وللكويت كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وقد أعرب سمو أمير البلاد لفخامة الرئيس دونالد ترامب عن بالغ شكره وتقديره على مواصلته المستمرة للاطمئنان على صحة سموه مثمنا سموه هذه اللفتة الكريمة وهذا التواصل المجسد لعمق أواصر العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين كما جدد سموه الدعوة لفخامته للقيام بزيارة رسمية للكويت ليحل ضيفا مكرما وصديقا عزيزا على دولة الكويت متطلعا سموه الى تلبية هذه الدعوة في المستقبل القريب راجيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللولايات المتحدة الأميركية وشعبها الصديق كل الرقي والازدهار وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

