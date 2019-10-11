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عواصم- الوكالات: هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس بفتح أبواب أوروبا أمام ملايين اللاجئين ردا على الانتقادات الاوروبية للهجوم التركي الجاري حاليا في شمال شرق سورية فيما عقد مجلس الامن الدولي اجتماعا مغلقا لبحث التطورات التي دفعت الكونغرس الاميركي الى التهديد بفرض عقوبات قاسية على انقرة.

وقال اردوغان في خطاب ألقاه في انقرة أيها الاتحاد الأوروبي، تذكر: أقولها مرة جديدة، اذا حاولتم تقديم عمليتنا على انها اجتياح، فسنفتح الأبواب ونرسل لكم 3,6 ملايين مهاجر.

يأتي ذلك فيما ذكرت مصادر دبلوماسية أن الدول الأوروبية في مجلس الأمن طلبت عقد اجتماع طارئ مغلق لمجلس الأمن لبحث الهجوم التركي في سورية. وتقدمت بالطلب بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة. فيما دعت الصين امس الى احترام سيادة سورية. وقال جينغ شوانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية إن على المجتمع الدولي ان يتفادى دائما المزيد من عوامل تعقيد الوضع. ودعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تركيا امس الى أن تنهي في اسرع وقت هجومها في سورية، منبها اياها الى خطر مساعدة داعش في إعادة بناء خلافته. كذلك، استدعت باريس بعد ظهر امس السفير التركي في فرنسا. الى ذلك صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الأكراد السوريين لم يساعدونا في النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية مدافعا بذلك عن قراره. وكان ترامب وصف الأربعاء العملية التركية بأنها فكرة سيئة. وأكد أن واشنطن لا توافق على هذا الهجوم. وفي هذا السياق كشف عضوا مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام والديموقراطي كريس فان هولن عن اقتراح يهدف إلى معاقبة تركيا بشكلٍ صارم إذا لم تسحب قوّاتها من سورية. ويفرض هذا الاقتراح على إدارة ترامب تجميد الأصول العائدة لأعلى المسؤولين الأتراك في الولايات المتحدة بمن فيهم اردوغان ووزراء الخارجيّة والدّفاع والمال والتّجارة والطاقة. ميدانيا تواصل قوات سورية الديموقراطية قسد التصدي للهجوم التركي على مناطق سيطرتها في شمال شرق سورية، حيث تخوض معارك عنيفة في ظل قصف تركي مكثف يثير الخشية من حدوث أزمة إنسانية جديدة مع نزوح عشرات آلاف المدنيين. وقالت مصادر سورية ان القوات التركية والفصائل السورية المتحالفة معها سيطرت على 15 قرية في ريف الرقة الشمالي.