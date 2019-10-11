الأولى

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن منتسبي وزارة الداخلية من قادة وضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين هم العيون الساهرة للوطن ويطبقون القانون بمسطرة واحدة على الجميع، وأوضح الجراح، خلال استقباله امس بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، المقدم صالح الراشد من مرتبات الإدارة العامة للمرور والذي تعرض لإساءة نتيجة عدم تمرير معاملة غير قانونية، أن الضابط قدم نموذجاً يحتذى في الإخلاص والتفاني في العمل والالتزام بقواعد القانون وأيضاً في ضبط النفس والسلوك المتحضر وسعة الصدر.

وشدد على أنه لا أحد فوق القانون وأن الجميع سواسية من دون أي استثناء فلا مجال لأي وساطة أو محسوبية أو استغلال للنفوذ من جانب أي شخص أياً كان منصبه أو وضعه الاجتماعي. وأبرز الجراح أن المؤسسة الأمنية تعرب عن اعتزازها بجميع أبنائها وترفض أي محاولة للإساءة إليهم.

من جانبه توجه اللواء جمال الصايغ بالشكر والتقدير لوزير الداخلية على مواقفه الداعمة والمساندة لمنتسبي المؤسسة الأمنية.

