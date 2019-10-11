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المطالبة بتقديم وجبات سبايسي.. كانت سببا في اضراب نحو 700 عامل في مشروع نفطي بمنطقة الزور امس، هذا ما افصح عنه مسؤول في هيئة القوى العاملة أمس كان متواجدا في موقع الحدث معتبرا اياه اضراباً فريداً من نوعه والذي انتهى وديا بعد تأكيد ادارة الشركة على سعيها لتنفيذ هذا الطلب الغريب لعمالها.

هيئة القوى العاملة تدخلت فور تلقيها خبر الاضراب أرسلت فريقا من اللجنة المشتركة وادارة علاقات العمل لانهائه والوقوف على الأسباب الرئيسة التي دفعت الى تنفيذه، متوقعة ان يكون وراءه تأخر في صرف الرواتب، لكن المفاجأة كانت في أن المضربين يطالبون بتغيير الوجبات التي تقدم لهم وضمان توفير وجبات سبايسي باعتبار انهم من الجالية الهندية الذين يعشقون تناول الفلفل الحار.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الهيئة أسيل المزيد، تكليف ادارة علاقات العمل بمتابعة اسباب الاضراب، مشيرة الى متابعة الامور الصحية والسلامة المهنية لسكن العمال بالتنسيق مع ادارة التفتيش.

وأوضحت أن أطراف التعاقد فضوا الاضراب فور وصول فرق التفتيش التابعة للهيئة.

