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اعلن مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وليد الخبيزي ان الكويت وتركيا اتفقتا على التوقيع على بروتوكول تعاون للقطاع الخاص في مجالي التجارة والاستثمار تتضمن بنوده تشكيل لجنة لفض النزاعات بين المستثمرين الكويتيين وملاك العقارات في تركيا.

وأضاف في تصريح لـكونا عقب الاجتماع التحضيري لاعمال اللجنة العليا الكويتية - التركية المشتركة أنه تم بحث وضع آلية لمتابعة المشكلات التي يتعرض لها المواطنون الكويتيون في تركيا وطلب تقديم مزيد من التسهيلات للمواطنين طالبي الإقامة التركية وتكثيف التعاون بين الجهات التركية الرسمية والبعثات الدبلوماسية الكويتية في تركيا.

وكشف عن أن الجلسة الختامية لأعمال الدورة الثانية من اللجنة العليا المشتركة ستعقد قريبا لتوقيع محضر أعمال اللجنة والاتفاقيات الثنائية. ولفت الخبيزي إلى ارتفاع عدد السائحين الكويتيين إلى تركيا من 65 ألف سائح في 2012 إلى 295 ألفا هذا العام معربا عن سعادته بتزايد أعداد الكويتيين المقبلين على امتلاك العقارات في تركيا والاستثمار فيها. من جانبه وصف نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال نهج الكويت السياسي بالرشيد في حل المشكلات والخلافات في المنطقة، مشيدا بدورها الكبير في حل النزاعات ومعربا عن سعادته بالعمل المشترك مع الكويت في قضايا المنطقة.