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قالت مصادر موثوقة لـ«النهار» إن وزارة المالية قطعت شوطا كبيرا لتأهيل العدد الكافي من الموظفين المتخصصين بالادارة المالية في الفترات الماضية، موضحة أن عدداً من هؤلاء الموظفين متخصصون في العمل الضريبي ما يؤشر لقرب اقرار بعض الضرائب في الفترة القليلة المقبلة. وأضافت المصادر أن الوزارة اهتمت بشكل بالغ بعقــد دورات تدريبيــة مســتمرة لعناصــر الجهــاز المالــي فــي الجهــات الحكوميــة والمؤسســات المســتقلة بغرض صقل خبراتهم في العمل المالي للاستفادة منها مستقبلا.

وأجرت وزارة المالية في الفترة الأخيرة تحديثات في ادارتها الضريبية، هدفت الى ادخال تقنيات وكوادر ساعدت الى حد كبير في تقليص مطالبات الدولة الضريبية لدى الغير لمستويات منخفضة للغاية.

ووفقا للتصريحات الرسمية تقترب الحكومة من تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع كالتبغ والمشروبات الغازية والتي يتوقع أن تضيف للخزينة العامة مبلغ 200 مليون دينار سنويا حال تطبيقها، فضلا عن اقتراب موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة المعمول بها في عدة دول خليجية والمتوقع تطبيقها في مطلع العام 2021.