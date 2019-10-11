وطن النهار

الدوحة- «كونا»: وقعت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بوزارة العدل مع نظيرتها القطرية أمس الخميس مذكرة تفاهم تعنى بتطبيق القواعد القانونية الدولية الانسانية ورصد تطبيقها وتوسيع فهمها.

ووقع مذكرة التفاهم من الجانب الكويتي وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فهد العفاسي ومن الجانب القطري وزير العدل والقائم باعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري الدكتور عيسى النعيمي وتنص الاتفاقية على تعزيز وتطوير التعاون التقني وتبادل المعلومات في مجال الخدمات الالكترونية لجعل انشطة الطرفين متاحة بقدر اكبر على شبكة الانترنت.

وقال الوزير العفاسي لـ «كونا» عقب توقيع مذكرة التفاهم انها تهدف الى تعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني الكويتية ونظيرتها القطرية لنشر الوعي لدى الجهات الحكومية في البلدين بأهمية قواعد القانون الدولي الانساني وتبادل الخبرات والبرامج المشتركة.

واوضح ان مذكرة التفاهم تهدف ايضا الى إقامة علاقات وثيقة وتعاون مثمر بين البلدين من اجل العمل على ضمان وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأحوال وتطوير الأحكام التي تحمي ضحايا المنازعات المسلحة ووضع الخطط والبرامج والأعمال المشتركة لتطبيق القانون الدولي الإنساني والعمل على تنفيذه.

واضاف العفاسي ان المذكرة تهدف ايضا الى تبادل الخبرات في مجال التوعية والتثقيف والتدريب واجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وتبادل الزيارات للجان المختصة وتعزيز وتطوير التعاون التقني وتبادل المعلومات في مجال الخدمات الإلكترونية، مؤكدا حرص الكويت على تعزيز التعاون مع قطر في جميع المجالات القانونية والقضائية معربا عن الشكر لوزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري ولجميع منسوبي وزارة العدل في قطر على جهودهم لدعم وتفعيل القانون الدولي الإنساني.

وقال العفاسي ان اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني الكويتية وقعت مع نظيرتها المصرية مذكرة تفاهم في هذا المجال وقريبا سيتم التوقيع مع اللجان الوطنية في المغرب وتونس بهدف خلق فكر عربي واحد وتصورات متقاربة لفهم قواعد القانون الدولي الانساني وتطبيقها بشكل صحيح، معربا عن سعادته بحضور الندوة القانونية التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني القطرية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر- البعثة الاقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت احتفالا بمرور 70 عاما على توقيع اتفاقيات جنيف الاربع 1949، ومشيرا الى اهمية اتفاقيات جنيف الاربع التي انضمت لها اكثر من 190 دولة حول العالم وصادقت عليها وعلى البروتوكولات المتعلقة بها.

