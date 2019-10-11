وطن النهار

افتتح اول من أمس الأربعاء مشروع تحسين البيئة التعليمية لمدرستين بمديرية (تريم) في محافظة (حضرموت) شرقي اليمن بتمويل من (الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة).

ويشمل المشروع الذي تنفذه (جمعية رعاية طالب العلم) توفير 150 مقعدا مزدوجا يستفيد منها اكثر من 900 طالب وطالبة وصيانة دورة المياه والكهرباء وتوفير بعض النواقص لمدرستي (دمون وخديجة) للتعليم الاساسي.

واشاد مسؤولون في مكتب التربية والتعليم بمدينة (تريم) بالدعم السخي الذي قدمته (الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة) لتحسين البيئة التعليمية لطلاب المدرستين وبالتالي تحسين مستوى تحصيلهم.

وعبر مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية (تريم) علي بن شهاب عن تقديره لـ (الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة) على تمويلها ودعمها مسيرة التعليم باليمن مبينا ان هذا المشروع نوعي ومهم للمدرس بعدما افترش الطلاب الارض بسبب نقص الاثاث ويسهم في رفع مستواهم.

بدوره ثمن المدير التنفيذي لـ(جمعية رعاية طالب العلم بالمكلا) اهتمام الجمعية الكويتية بتحسين البيئة التعليمية في مدارس التعليم الأساسي بمحافظة (حضرموت)، مشيرا الى اثرها الكبير في الرقي بالعملية التعليمية.

