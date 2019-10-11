وطن النهار

قال مسؤول كويتي أمس إن «الكويت سباقة بين الدولة العربية في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والعائلات المحتاجة» مؤكدا الالتزام بالمشاركة في المؤتمرات المعنية بحقوق الانسان. جاء ذلك في تصريح أدلى به وكيل التخطيط ووكيل التنمية الاجتماعية بالانابة في وزارة الشؤون عبدالعزيز المطيري لـ «كونا» على هامش مشاركته ممثلا للكويت في أعمال الدورة الـ 12 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضح المطيري «نقلنا خبراتنا لهذا الاجتماع وللدول الاعضاء في اللجنة واستفدنا ايضا من خبراتها ومن البرامج والابحاث التي تقدمها»، مشيرا كذلك الى «العمل المشترك» في هذا الشأن مع الدول الخليجية والعربية «عن طريق اجتماعات وزراء التنمية في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية».

