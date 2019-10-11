وطن النهار

أشاد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس بعثة الحج فريد عمادي بجهود جميع أعضاء بعثة الحج الكويتية الذين بذلوا جهوداً مضنية خلال موسم الحج 1441هـ من أجل خدمة ضيوف الرحمن من حجاج الكويت.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تطوير أداء بعثة الحج الكويتية لموسم 1441هـ التي عقدت صباح يوم امس في المسجد الكبير بحضور القنصل العام للكويت في جدة وائل العنزي، والوكيل المساعد لقطاع الإعلام والعلاقات الخارجية نائب رئيس البعثة محمد ناصر المطيري والمرشد العام للبعثة ناظم سلطان المسباح ورؤساء الفرق المشاركة من مؤسسات وهيئات الدولة إضافة إلى رؤساء اللجان.

وقال عمادي في تصريح صحافي: إن العمل الدؤوب الذي قامت به بعثة الحج الكويتية قبل أشهر طويلة من انطلاق الموسم انعكس بشكل إيجابي على أداء البعثة. مؤكدا ان جميع الذين تابعوا أعمال البعثة أثنوا على أدائها وتميزها من جميع المستويات

وأردف عمادي قائلاً: إن جهود بعثة الحج الكويتية المميزة شعر بها القاصي والداني، ورآها كل من تابعها عن كثب، مشيراً إلى أنه بفضل الله عز وجل، تكللت كل تلك الجهود بالنجاح والتوفيق.

وذكر: ان هذه الورشة التي اعتدنا عقدها سنوياً تأتي لتطوير العمل للموسم المقبل، وذلك من خلال تلقي اقتراحات رؤساء فرق ولجان البعثة، ولتلافي أي نقص ظهر في الموسم الماضي، مضيفاً: ان التطوير الذي شهدته البعثة في السنوات الماضية كان نتيجة للتوصيات التي خرجت بها الورشة، ومن ثم تم ترجمتها على أرض الواقع.

ومن جهته قال الوكيل المساعد لقطاع الإعلام والعلاقات الخارجية ندباً نائب رئيس البعثة محمد ناصر المطيري إن التوصيات التي قُدمت في ورشة العام الماضي تمت ترجمتها على أرض الواقع في الموسم المنتهي، متمنياً أن تكون هناك العديد من التوصيات في هذه الورشة من أجل تطبيقها في الموسم المقبل.

وذكر المطيري: ان النجاح الذي تحقق في الموسم الماضي لم يأت من فراغ وإنما بتعاون جميع أعضاء البعثة وتضافر جهودهم المميزة، لا سيما بعد إقرار الهيكل التنظيمي للبعثة والتوصيف الوظيفي من قبل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، وهو ما جعل الجميع يعرف بالتحديد الأعمال المنوطة بهم والواجبات الموكلة إليهم، وقد أثمر ذلك عن الأداء المتميز للبعثة.

ومن جانبه، قال القنصل العام للكويت في جدة وائل العنزي: من خلال تواجدي ضمن أعضاء بعثة الحج في السنوات الثلاث الأخيرة لمست التميز الكبير الذي تحقق في الموسم الأخير من جميع الجوانب، متداركاً: ولقد اجتمعت مع العديد من المسؤولين في المملكة العربية السعودية بعد موسم الحج، وقد أثنوا جميعاً على بعثات الحج في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما بعثة الحج الكويتية، مشيراً إلى أن ثناءهم على البعثة الكويتية ليس بغريب، وإنما يحدث ذلك في كل موسم، نتيجة لالتزام البعثة والحملات الكويتية بجميع تعليمات وتوجيهات الجهات الرسمية في المملكة.

