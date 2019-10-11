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وطن النهار

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مدرسة حمود الصباح نظمت «رسالة حب وعطاء لقائد الإنسانية»

علي الفرحان
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الجمعة 11 أكتوبر 2019

اطلقت مدرسة حمود الصباح المتوسطة التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية فعاليه بعنوان رسالة حُب وعطاء لقائد الانسانية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد تحت رعاية ادارة المدرسة ممثلة بمديرها الاستاذ عصام النجار والمدير المساعد الاستاذ مزيد عيد الظفيري حيث شرعت المجال امام طلبة المدرسة في ابراز مشاعر الحب والولاء لصاحب السمو ولوطنهم الغالي.
وتنوعت المسابقة بين تصميم مقطع فيديو لمدة دقيقة يظهر الحب لقائد الانسانية والولاء للوطن على ان ترسل الى واتساب المدرسة ويتم نشرها على حساب انستغرام المدرسة، فيما شكلت ادارة المدرسة لجنة اعلاميه مختصة لتقييم ابداعات الطلبة واختيار افضل المتسابقين حتى يتم تكريمهم ومنحهم جوائز قيمة.
وتأتي هذه الفعالية حرصاً على تأصيل قيم الولاء والحب في نفوس الطلبه تجاه اميرهم المفدى وبلدهم الغالي الكويت وسط تنافس اخوي شريف.


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