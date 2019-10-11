وطن النهار

اطلقت مدرسة حمود الصباح المتوسطة التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية فعاليه بعنوان رسالة حُب وعطاء لقائد الانسانية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد تحت رعاية ادارة المدرسة ممثلة بمديرها الاستاذ عصام النجار والمدير المساعد الاستاذ مزيد عيد الظفيري حيث شرعت المجال امام طلبة المدرسة في ابراز مشاعر الحب والولاء لصاحب السمو ولوطنهم الغالي.

وتنوعت المسابقة بين تصميم مقطع فيديو لمدة دقيقة يظهر الحب لقائد الانسانية والولاء للوطن على ان ترسل الى واتساب المدرسة ويتم نشرها على حساب انستغرام المدرسة، فيما شكلت ادارة المدرسة لجنة اعلاميه مختصة لتقييم ابداعات الطلبة واختيار افضل المتسابقين حتى يتم تكريمهم ومنحهم جوائز قيمة.

وتأتي هذه الفعالية حرصاً على تأصيل قيم الولاء والحب في نفوس الطلبه تجاه اميرهم المفدى وبلدهم الغالي الكويت وسط تنافس اخوي شريف.

