وطن النهار

أكد وكيل وزارة الشؤون لقطاع الرعاية الاجتماعية بالانابة مسلم السبيعي، أهمية ابتعاث الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين إلى الخارج لاكتساب الخبرات ومواكبة المستجدات التي من شأنها تسهم في تعزيز التعامل الأمثل مع نزلاء دور الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى حرص الشؤون على توفير الكفاءات من ذوي الاختصاص.

وقال السبيعي في تصريح للصحافيين على هامش رعايته احتفال مركز الارشاد النفسي والاجتماعي الذي أقيم صباح امس بمناسبة يوم الصحة النفسية العالمي في صالة متعددة الاغراض بمجمع دور الرعاية، أن هذه الفعالية مهمة جدا لاسيما وانها ستلط الضوء على أهمية الصحة النفسية قبل الجسدية، مؤكدا أن وزارة الشؤون دائما حريصة على ترميم النفس البشرية، إذ إن الصحة النفسية مهمة جدا لاسيما في التعامل مع بعض الفئات من نزلاء دور الرعاية.

وأشار إلى أن المختصين حريصون على بذل الجهد والترتيب في دورات تدريبية خاصة لمن في هذا المجال ونقل الخبرات الى الاخصائيين الاجتماعيين داخل المجمع في سبيل معالجة أي قصور نفسي لدى أي نزيل من النزلاء، الذي بالتأكيد سينعكس على ادائهم، مبينا أن قطاع الرعاية يصحب الكثير من الكفاءات الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين والاستشاريين الحاصلين على شهادات عليا في هذا الجانب، وكذلك حريص على التطوير من خلال الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة لتطوير العمل مثل جامعة الكويت والمراكز المتخصصة سواء الاهلية أو الحكومية للاستعانة خبراتها.

واضاف: أن «الشؤون حريصة على التطويرالدائم في كل ما هو جديد لخدمة النزلاء، فهناك دورات متخصصة اكثر تعمقا تحرص الشؤون على تعميمها إلى جانب وسائل جديدة تطرح وتستخدم لخدمة هذه الفئة في التعليم واللعب والاجهزة المتطورة والتنسيق في رسائل معينة من خلال استضافة بعض المتخصصين التي تخدم هذا المجال.

وذكر أهمية استقطاب الكفاءات ونقل بعض التجارب الخاصة في الدول المحيطة، ومنها التي طبقت بين ادارتي الحضانة العائلية والمسنين والسماح من خلال الزيارات المتبادلة، الامر الذي ترك اثرا ايجابيا جيدا بين منتسبي الادارتين، مشيرا إلى أن هناك تجربة أخرى في سلطنة عمان حاليا تدرس في الوزارة للنظر في مدى ملائهمتا وتطبيقها على أرض الواقع.

وحول ادارة الحضانة العائلية، قال السبيعي، إنها تعد من الادارات التي تهتم في متابعة وتلبية طلبات النزلاء مع تسهيل كل ما يعترض طريقهم في تطوير قدراتهم وكذلك استمراريتهم، موضحا أنهم حرصوا على تطوير النزلاء من الناحية النفسية والاجتماعية وتوفير سبل الراحة والمعيشة الكريمة لهم لاسيما بتوفير الدخل المناسب، «كما أنهم على رأس أوليات وزير الشؤون».

