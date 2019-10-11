وطن النهار

أقيم برعاية وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام حفل تخريج الدفعة (44) والدفعة (45) من الدورة التأسيسية لأمن الحدود البرية بمقر الإدارة العامة لأمن الحدود البرية بمنطقة المطلاع وتخريج الدفعة (9) من دورة السيجال، جاء ذلك بحضور كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ مازن الجراح ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الخدمات المساندة اللواء زهير النصرالله ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ سالم النواف ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء شكري النجار وعدد من القيادات الأمنية المعنية.

وأكد اللواء الشيخ سالم النواف، في كلمة له خلال الحفل على تقدير القيادة العليا لرجال أمن الحدود، وفخره واعتزازه بتخريج هذه الكوكبة الجديدة من عناصر أمن المنافذ البرية، مؤكدا أن مجتازي هذه الدورات سيعملون جنباً إلى جنب مع منتسبي المؤسسة الأمنية لاستكمال مسيرة البناء.

واستمع الحضور إلى ايجاز حول مهام وطبيعة وعمل دورة السيجال «9» التي تشتمل على العديد من التدريبات الميدانية وكيفية التعامل مع المهربين وطرق الدفاع عن النفس والتدريب على العديد من الفنون القتالية، ورفع معدل اللياقة البدنية وطرق البحث والتفتيش نظرياً وعملياً والاحتزازات الأمنية عند اجراء التفتيش والضبط البحري.

وتوجه اللواء النواف لمجتازي الدورات بالقول ان قمة الشرف والعطاء ان تكونوا حراس آمينين على هذا الوطن وترابه، معرباً عن خالص تهانيه لأبنائه من رجال المؤسسة الأمنية متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم.

وفي الختام هنأ اللواء سالم النواف مجتازي الدورة وتم توزيع الشهادات عليهم.

