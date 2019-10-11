وطن النهار

احتفلت وزارة الصحة أمس الخميس باليوم العالمي للصحة النفسية والذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل عام. وأكد مدير مستشفى الصباح د. نايف الحربي أهمية الصحة النفسية والتي لا تقل عن الصحة الجسدية، حيث أن الصحة هي اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، لافتا إلى أن العالم يحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية والذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام إلى أن شعار هذا العام «التركيز على منع الانتحار»، ويهدف إلى تسليط الضوء على تعزيز الصحة النفسية وحمايتها ورفع الوعي الصحي من أجل تقديم توعية صحية للمرضى والمجتمع والعاملين بالمستشفى.

وشدد الحربي على أهمية تخصيص يوم صحي اجتماعي متكامل للتعريف بأهمية الصحة النفسية ونشر الثقافة النفسية والتوعية بالصحة العقلية وتمكين الناس من اعتماد أنماط حياة صحية سليمة والحفاظ عليه، مؤكداً حرص إدارة مستشفى الصباح على توفير الخدمات الصحية الآمنة ذات الجودة العالية ضمن معايير الجودة والاعتراف والرقي بتلك الخدمات والسعي الدائم نحو تطويرها لتحسين صحة وسلامة المرضى، حيث أن الخدمات الصحية تلقى اهتماما بالغا وأولوية قصوى، كما شهدت نقلة نوعية كما وكيفا في جميع المستويات الوقائية والعلاجية والتشخيصية والتأهيلية.

من جانبها أكدت رئيسة قسم الخدمة النفسية والاجتماعية بمستشفى الصباح خلود العتيبي حرص القسم على تفعيل الأنشطة الاجتماعية والصحية في هذه المناسبات العالمية لزيادة نشر الوعي الصحي والاجتماعي للجميع من مرضى ومراجعين وتسليط الضوء على الدور المحوري والحيوي الذي يقوم به القسم داخل المؤسسة الصحية.

بدورها أكدت استشاري الطب النفسي للمراهقين والأطفال في مستشفى الطب النفسي د. بيبي العميري أنها المرة الأولى في الكويت التي نتعامل فيها مع الصحة النفسية من منطلق الصحة العامة وليست مجرد تخصص طبي لسرد أحدث التطورات في المجال، كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها ملتقى بتعاون بين أكثر من جهة وهما مركز الكويت للصحة النفسية ورابطة أطباء الرعاية الأولية وهو ما يؤكد أهمية التعاون بين التخصصات المختلفة والدور المهم التي تلعبه الرعاية الأولية في تقديم الخدمات النفسية.

