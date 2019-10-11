وطن النهار

أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الحمود: أن معرض اكسبو 965 جمع العديد من الخبرات التي تزودنا وتعلمنا طريقة التعامل مع التراث الكويتي والمحافظة عليه وحمايته من الاندثار.

جاء ذلك في كلمة له خلال زيارته لمعرض اكسبو 965 التراثي والتاريخي السنوي الرابع ضمن فعاليات اليوم الرابع مساء اول من امس والذي ضم العديد من الفعاليات وتم خلالها تكريم عدد من الفرق التطوعية الفاعلة.

وقال: باتت الفرق التطوعية منتشرة بشكل كبير في الكويت وأصبح حجم مشاركتها في المعرض يكشف لنا ان العمل التطوعي في الدولة يسير على أكمل وجه وأن التراث لديه من يحيمه ويحافظ على استمراره واستقراره.

من جانبه قال وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الاسبق د. فاضل صفر أن معرض أكسبو 965 يواصل تطوره من حيث التوسع وزيادة أعداد المشاركين به سنة بعد سنة ، مؤكد ان رعاية الدولة لهذا المعرض ستشجع الكويتيين على عرض المنتجات التراثية التي تعيد الكويت إلى الماضي الجميل.

وطالب جميع الوزارات المعنية بالاهتمام ورعاية المعارض التراثية وتخصص لهم موقعاً دائماً لمثل مركز ربحي لهم لتسويق منتجاتهم.

وشدد على ضرورة دعم الدولة من خلال الأراضي والمساحات التي تملكها مع امكانياتها المتنوعة الاعلامية والتجارية، وهناك قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي يسهل للدولة تبني هذه المنتجات متمنياً أن تعطيهم المؤسسات الحكومية القروض إدراج الاعمال التراثية ضمن هذا القانون.

من جهتها قالت سفيرة الإنسانية الشيخة انتصار المحمد الصباح : المعرض راقٍ وبه العديد من الحرف القديمة الرائعة ، مشيدة بالمشاركة الخليجية الواسعة والدول العربية في فعاليات المعرض.

وأضافت: بأن أكسبو 965 يتطور بشكل سنوى ويضيف الكثير من الاشياء الجميلة ، متوجهة بالشكر إلى مؤسس الفريق الفريق محمد كمال ، متابعة فعاليات المعرض مستمرة على مدار اليوم ، معتبرة ان هذا المعرض «تاريخي».

وتمنت أن تعود الحرف القديمة إلى عصر ازدهار من جديد وان يقبل عليها الشباب لحمايتها من الاندثار ، وذكرت : الدولة تقوم بدعم مثل المعارض والفعاليات التراثية كما تقوم الحكومة بتشجيعها.

من ناحيته قال المؤسس والمنسق العام لفريق أكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين محمد كمال: العمل التطوعي يعتبر من اهم ركائز التنمية المجتمعية في العديد من بلدان العالم القائمة على حب العطاء والمبادرات الرائدة.

وتابع يوجد بالكويت 140 فريقاً تطوعياً بمختلف المجالات التراثية والحرفية والإنسانية الاجتماعية والدينية غيرها، جميع هذه الفرق تعمل تحت مظلة الحكومة الرسمية متمثلة في برنامج بادر المنبثق عن إدارة تنمية المجتمع في وزارة الشؤون الاجتماعية. الملتقى الثاني للفرق التطوعية المنجزة.

من هنا جاءت أهمية ملتقى يجمع بين رؤساء وأعضاء الفرق التطوعية المنجزة لفتح آفاق التنسيق وتنفيذ مشاريع مشتركة لتصب للصالح العالم وترتقي في العمل التطوعي بالكويت بلد العمل الإنساني.

يتم هذا الجهد المتواضع من خلال فريق أكسبو أول فريق على جميع المستويات الذي ينتمي له نحو 145 عضواً متخصصين في أكثر من 50 مجالاً تراثياً وحرفياً.

