مال وأعمال

استقرت الحسابات الخاملة في بورصة الكويت بنهاية سبتمبر عند 376.32 ألف حساب خامل لتسجل نسبة قدرها 96 في المئة من إجمالي حسابات البورصة النشطة وغير النشطة بنهاية شهر سبتمبر. وقد استحوذت تداولات الكويتيين على نصيب الأسد من تلك الحسابات بواقع 357.568 حساباً نسبتها 95 في المئة من إجمالي الحسابات الخاملة، فيما توزعت نسبة 5 في المئة المتبقية بين حسابات الخليجي وأخرى. وفي المقابل، بلغ عدد الحسابات النشطة 15.85 ألف حساب نشط تمثل 4 في المئة من إجمالي الحسابات. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الحسابات الخاملة بواقع 4 آلاف حساب تقريباً على مدى 9 أشهر المنقضية من العام الحالي، زادت الحسابات النشطة بواقع 1300 حساباً نشطاً. وفي سياق متصل، أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 16.23 نقطة ليصل إلى مستوى 5705.8 نقاط. وبلغت كميات تداولات المؤشر 139.2 مليون سهم تمت من خلال 5525 صفقة بقيمة 29.17 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيس 10.63 نقاط ليصل إلى مستوى 4717.9 نقطة بنسبة 0.23 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 56.6 مليون سهم تمت عبر 3046 صفقة بقيمة 23.61 مليون دينار.

