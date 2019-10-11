مال وأعمال

قالت مصادر موثوقة لـ «النهار» إن وزارة المالية قطعت شوطاً كبيراً في تأهيل عدد لا بأس به من الموظفين المتخصصين بالإدارة المالية في الفترات الماضية، موضحة أن عدد من هؤلاء الموظفين متخصصون في العمل الضريبي ما يؤشر لقرب إقرار بعض الضرائب في الفترة القليلة المقبلة.

وأضافت المصادر أن الوزارة اهتمت بشكل بالغ بعقــد دورات تدريبيــة مســتمرة لعناصــر الجهــاز المالــي فــي الجهــات الحكوميــة والمؤسســات المســتقلة بغرض ثقل خبراتهم في العمل المالي للاستفادة منها مستقبلاً.

وبين أن الماليــة ممثلــة بــادارة التدريــب سعت الــى تأهيــل الكــوادر الماليــة فــي الجهــات الحكوميــة والهيئــات الملحقــة والمؤسســات المســتقلة بهــدف رفــع مســتوى الأداء الوظيفــي فــي القطاعــات الماليـة فـي الكويـت بمـا يسـهم فـي المحافظـة علـى المال العــام والحــد مــن اهــدار الإنفاق الحكومــي وترشــيد المصروفــات وتعظيــم الإيرادات.

وتتضمـن خطـة تدريـب العامليـن فـي الوظيفـة الماليـة فـي القطـاع المالـي بالجهـات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسـات المسـتقلة للسـنة الماليـة 2020/2019 برامـج ونـدوات تهـدف الـى تنميـة المهارات الفنيــة المتخصصــة فــي المجــال المالــي والمحاســبي للعامليــن فــي الوظيفـة الماليـة بالإضافة الـى تأهيـل المحاسـبين الجـدد.

وأجرت وزارة المالية في الفترة الأخيرة تحديثات في إدارتها الضريبية، هدفت الى ادخال تقنيات وكوادر ساعدت الى حد كبير في تقليص مطالبات الدولة الضريبية لدى الغير لمستويات منخفضة للغاية. ووفقا للتصريحات الرسمية تقترب الحكومة من تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع كالتبغ والمشروبات الغازية والتي يتوقع أن تضيف للخزينة العامة مبلغ 200 مليون دينار سنوياً حال تطبيقها، فضلا عن اقتراب موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة المعمول بها في عدة دول خليجية والمتوقع تطبيقها في مطلع العام 2021.

