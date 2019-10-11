مال وأعمال

أشار رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب الأسبق محمد الهاجري إلى أن بيت الزكاة يجب أن يكون المكان الوحيد لتلقي الزكاة هو بيت الزكاة وتوزيعها، مع بقاء الصدقات وخلافه بيد الأفراد. وحول مقترح القانون الذي أشار إلى إلغاء قانون 2006 المعمول به حالياً والذي يعطي وزارة المال تحصيل أموال الزكاة واستبداله بهيئة حكومية متخصصة، أشار الهاجري أن المقصود هنا بوجود هيئة حكومية متخصصة هو بيت الزكاة وليس إنشاء هيئة جديدة مستقلة وأن يكون تحصيل الزكاة من قبل بيت الزكاة. وعن تأثير القانون في اقبال خريجي الجامعات في الحصول على شهادة محاسب زكاة معتمد، أشار الهاجري إلى أن الزكاة في النهاية مطلوبة من الأفراد وليس من الشركات والزكاة عندما تخرج من الشركات وستكون هناك آلية مختلفة لاحتساب الزكاة ، بأن تكون الزكاة جزءاً من الضريبة التي تعطى للدولة. وأوضح أن من بين المعوقات التي تواجه مقترح قانون زكاة الشركات المساهمة ما يتعلق بالجمعيات الخيرية والتي أشار ممثلوها إلى أن إحدى الجهات التي ستقف بقوة ضد مقترح القانون من قبل تلك الجهات.

