مال وأعمال

انطلقت فعاليات معرض «افرست العقاري المصري» بدورته الـ 18 بمشاركة مجموعة كبيرة من المطورين العقاريين في جمهورية مصر العربية والذي سيختتم فعالياته غدا السبت 12 أكتوبر الحالي.

وشهد الافتتاح حضور ممثل للسفارة المصرية وامين عام اتحاد المصريين في الخارج واعضاء الجالية المصرية الذين اشادوا بالمشاريع المعروضة في المعرض والتي تعطي صورة وافية عن سوق العقار المصري في مختلف مناطقه وخاصة مشروعات التي تقام في العاصمة العاصمة الادارية الجديدة

وقال رئيس مجلس الإدارة في الشركة المنظمة للمعرض هشام عنبة إن معرض افرست العقاري المصري يضم 14 شركة من كبري الشركات العقارية المصرية التي تتنافس في عرض مجموعة مشروعات في جميع أرجاء جمهورية مصر العربية، خاصة في العاصمة الادارية الجديدة بالاضافة الى مناطق المتميزة في التجمع الخامس، والشروق، والساحل الشمالي، والعين السخنة، و6 أكتوبر وغيرها، لافتا الى ان الدورة الـ 18 للمعرض تشهد رقابة مشددة وضوابط قانونية من وزارتي التجارة قي الكويت ومصر والتي أسهمت في غربلة السوق وان تكون المشاركات للشركات الجادة والملتزمة التي لديها مشاريع متميزة على ارض الواقع .

وأضاف عنبة ان مشروعات العاصمة الادارية احتلت المركز الاول وفقا لرغبة المصريين المقيمين في الكويت والذين يسعون لمعرفة المشاريع على ارض الواقع وذلك تم تجميع افضل الشركات التي تعمل بالعاصمة الادارية تحت سقف واحد لكي يختار العميل ما يناسبة والافضل له .

واشار عنبة الى اننا في هذه الدورة تعمدنا مشاركة المطورين العقاريين للمشاريع وليس هناك مسوقون وان يكونوا من الاسماء الكبيرة في السوق المصري من خلال الالتزام والسمعة الطيبة ، موضحا ان المعرض يتميز انه يقوم بعرض المشاريع وليس البيع وذلك لتعريف بالمشاريع ثم يتم التعاقد في مصر على أرض الواقع .

واختتم عنبة تصريحه ان سوق العقار المصري يشهد هدوءاً في الاونة الاخيرة بما يتماشى مع الحركة الاقتصادية في البلاد وهو يمثل فرصاً للشراء في ظل منافسة الشركات في تقديم افضل العروض ولذا فالمعرض يمثل فرصاً تسويقة مناسبة للمصريين في الكويت .

