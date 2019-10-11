عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: دانت المملكة العربية السعودية «العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سورية في تعد سافر على وحدة واستقلال وسيادة الاراضي السورية». وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في تصريح اوردته وكالة الانباء السعودية عن قلق المملكة تجاه ذلك «العدوان» بوصفه يمثل «تهديدا للامن والسلم الاقليمي». وشدد المصدر على ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري واستقرار سورية وسيادتها ووحدة اراضيها.

وقال انه «بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا فان خطورة هذا العدوان على شمال شرق سورية له انعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها خاصة تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الارهابي في تلك المواقع».

من جانبها دانت القاهرة العملية عبر بيان لوزارة خارجيتها داعية لاجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث التطورات الراهنة على الساحة السورية. وحمل بيان الخارجية المصرية ادانة بـ«أشد العبارات» لما وصفته القاهرة بـ«العدوان» التركي على الأراضي السورية. وحملت مجلس الأمن مسؤولية «التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلام الدوليين». ودعت القاهرة المجتمع الدولي لوقف «أية مساع تهدف الى احتلال أراض سورية أو اجراء «هندسة ديموغرافية» لتعديل التركيبة السكانية في شمال سورية».

في غضون ذلك اعلنت جامعة الدول العربية عقد اجتماع طارىء لمجلسها على مستوى وزراء الخارجية العرب السبت المقبل لبحث «العدوان التركي» على الأراضي السورية. وذكر الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في بيان أن الاجتماع الطارئ جاء بناء على طلب مصر وتأييد عدة دول وبالتشاور مع رئيس مجلس الجامعة على المستوى الوزاري فى دورته الحالية وزير خارجية العراق. واوضح زكي أن «العدوان التركي على الأراضي السورية يمثل اعتداء غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة استغلالا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي».

بدورها قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية في بيان صحافي ان «هذا العدوان يمثل تطورا خطيرا واعتداء صارخا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي ويمثل تدخلا صارخا في الشأن العربي».

كما طالبت البحرين مجلس الأمن بالاسراع في الاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا «الهجوم» حفاظا على الأمن والسلم وضمان توفير الأجواء الداعمة لمواصلة الجهود الرامية للتوصل لحل سلمي في سورية يستند الى مبادئ بيان «جنيف1» وقرار مجلس الأمن 2254.

وفي بغداد أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، أن التوغل التركي العسكري في سورية تصعيد خطير. وقال في تغريدة على تويتر ان ذلك «سيسبب كارثة انسانية، ويقوي الجماعات الارهابية»، داعياً «العالم للاتحاد لتفادي هذه الكارثة».

من جانبه طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تركيا بوقف هجومها على سورية فورا وحل جميع القضايا عبر الحوار في اطار القانون الدولي. وأكد الصفدي في تغريدة بحسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» رفض بلاده أي انتقاص من سيادة سورية معربا عن ادانة «كل عدوان يهدد وحدتها». وأعربت الجزائر عن تضامنها الكامل مع سورية وحرصها على سيادة وسلامة أراضيها مؤكدة أنها تتابع «بانشغال بالغ» تطورات الأحداث هناك.

ودان رئيس البرلمان العربي د.مشعل السلمي «بأشد العبارات» الهجوم التركي على مناطق بشمال شرق سورية مطالبا المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية واتخاذ خطوات عاجلة لوقفه.

