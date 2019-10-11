عربيات ودوليات

موسكو- طهران أ.ف.ب: أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس أن بلاده ترغب بحصول محادثات بين تركيا والسلطات السورية حول الأكراد المستهدفين منذ الاربعاء بهجوم تركي في شمال سورية. وقال لافروف في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية الروسية على هامش زيارته الى تركمانستان «سندافع من الآن فصاعدا عن ضرورة اجراء حوار بين تركيا وسورية». وأكد سيرغي لافروف أن موسكو التي تدعم عسكريا وسياسيا نظام الرئيس السوري بشار الأسد ستسعى أيضا الى اجراء اتصالات بين دمشق والأكراد. وقال لافروف من جانب آخر انه «يتفهم قلق تركيا بخصوص أمن حدودها».

من جهتها دعت ايران امس الى «وقف فوري» للهجوم التركي. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الايرانية أن الجمهورية الاسلامية «التي تعبر عن قلقها» ازاء تداعيات هذه العملية على الصعيد الانساني، «تشدد على ضرورة الوقف الفوري للهجمات وانسحاب الوحدات العسكرية التركية المنتشرة على الأراضي السورية». وأضاف البيان أن ايران «تتفهم قلق تركيا في مجال الأمن، لكنها تعتقد، كما قالت من قبل، أن التدابير العسكرية ليست حلا للتعامل مع مصادر هذا القلق».

