عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امس بفتح أبواب أوروبا أمام ملايين اللاجئين ردا على الانتقادات الاوروبية للهجوم التركي الحالي حاليا في شمال شرق سورية. وقال اردوغان في خطاب ألقاه في انقرة «ايها الاتحاد الاوروبي، تذكر: أقولها مرة جديدة، اذا حاولتم تقديم عمليتنا على انها اجتياح، فسنفتح الأبواب ونرسل لكم 3,6 ملايين مهاجر». وتستقبل تركيا 3,6 ملايين لاجىء سوري على أراضيها. وتراجع تدفق المهاجرين من تركيا الى أوروبا بشكل كبير بعد الاتفاق المبرم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في 2016.

وانتقدت الدول الأوروبية بشدة العملية العسكرية التي شنتها تركيا الأربعاء في شمال شرق سورية ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة ارهابية والمدعومة من الغربيين لأنها كانت القوة الرئيسة التي حاربت تنظيم «داعش». وتابع اردوغان «لم تكونوا يوما صادقين. الآن يقولون انهم سيجمدون ثلاثة مليارات يورو (وعدوا بها تركيا في اطار اتفاق حول الهجرة). هل احترمتم يوما وعدا قطعتموه لنا؟ لا». وأضاف «بعون الله سنواصل طريقنا لكننا سنفتح الأبواب» أمام المهاجرين.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن الدول الأوروبية في مجلس الأمن طلبت عقد اجتماع طارئ مغلق لمجلس الأمن لبحث الهجوم التركي في سورية. وتقدمت بالطلب بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة. وستعقد الجلسة في أعقاب مشاورات مغلقة في مجلس الأمن بشأن كولومبيا وفقا للمصادر.

من جهتها دعت الصين امس الى احترام سيادة سورية. وقال جينغ شوانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية ان «الصين تعتقد دائما أنه يتعين احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، والحفاظ عليها». وأضاف انه على المجتمع الدولي «ان يتفادى دائما المزيد من عوامل تعقيد الوضع». وكانت الخارجية التركية استدعت سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي لاطلاعهم على تطورات عملية «نبع السلام» التي يشنها الجيش التركي في شرق نهر الفرات بسورية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي في بيان له انه جرى استدعاء سفراء الدول الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الى مقر الوزارة حيث تم اطلاعهم على تفاصيل وتطورات العملية التي جرى اطلاقها ضد منظمة حزب العمال الكردستاني وذراعه بسورية وحدات الحماية الشعبية و«داعش» في سورية.

