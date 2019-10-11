عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الأكراد السوريين لم «يساعدونا في النورماندي» خلال الحرب العالمية الثانية مدافعا بذلك عن قراره فسح المجال للهجوم التركي في شمال سورية الذي يواجه انتقادات حادة. ورأى ترامب أن القوات الكردية «تقاتل من أجل أرضها». وأضاف «كما كتب أحدهم في مقال قوي جدا اليوم، هم لم يساعدونا في الحرب العالمية الثانية، لم يساعدونا في (معركة) النورماندي مثلا».

وكان ترامب وصف الأربعاء العملية التركية بأنها «فكرة سيئة». وأكد أن واشنطن «لا توافق على هذا الهجوم». وقال في بيان ان تركيا ملتزمة «بضمان عدم حدوث أزمة انسانية - وسنحملهم مسؤولية هذا الالتزام». وردا على الانتقادات قال ترامب في بيانه ان تركيا وعدت بحماية المدنيين والأقليات الدينية. وتابع «اضافة الى ذلك فان تركيا مسؤولة الآن عن ضمان بقاء جميع مقاتلي تنظيم «داعش» الأسرى في السجون وأن لا يعيد التنظيم بناء نفسه بأية طريقة أو شكل».

وعبر الرئيس الأميركي عن أمله في أن يتصرف نظيره التركي رجب طيب اردوغان بـ«عقلانية» وبشكل «انساني» قدر الامكان وقال ترامب في البيت الأبيض «آمل أن يتصرف بعقلانية. سنرى كيف سيقود (هذه العملية). اذا ما فعلَ ذلك بشكل جائر فانه سيدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً».

وفي هذا السياق كشف العضوان في مجلس الشيوخ الأميركي، الجمهوري ليندسي غراهام والديموقراطي كريس فان هولن عن اقتراح يهدف الى معاقبة تركيا بشكلٍ صارم اذا لم تسحب قواتها من سورية. ويفرض هذا الاقتراح على ادارة ترامب تجميد الأصول العائدة لأعلى المسؤولين الأتراك في الولايات المتحدة، بمن فيهم اردوغان ووزراء الخارجية والدفاع والمال والتجارة والطاقة. كما يستهدف أيضاً كل كيان أجنبي يبيع أسلحة لأنقرة وقطاع الطاقة التركي، وفقَ النص الذي نشره على موقع تويتر ليندسي غراهام القريب عادةً من ترامب والذي اتخذ هذه المرة موقفاً معارضاً له في ما يخص الهجوم التركي.

من جهته أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة لم تمنح تركيا «الضوء الأخضر» لشن عملية عسكرية في شمال سورية. ونقلت شبكة «بي.بي.اس» التلفزيونية الأميركية عن بومبيو القول ان «الولايات المتحدة لم تمنح تركيا الضوء الأخضر.. هذا أمر خطأ تماما».

