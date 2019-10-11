عربيات ودوليات

إسطنبول أ.ف.ب: اعتقلت السلطات التركية رئيس موقع اخباري تابع للمعارضة امس في اطار حملة قمع ضد منتقدي العملية العسكرية التي تشنها أنقرة في شمال سورية، بحسب مدير الموقع. وذكرت وكالة الاناضول الرسمية للأنباء أنه تم اعتقال هاكان ديمير رئيس موقع «بيرغون» اليساري بعد اتهامه بـ«تحريض الشعب على الكراهية والعداوة» بسبب رسالة بعث بها على تويتر. وواجه الموقع انتقادات شديدة على الانترنت بعد أن ذكر أن مدنيين قتلوا في غارات تركية على مواقع للأكراد في سورية الأربعاء وهو ما نفته الحكومة. وذكرت الشرطة أنها فتحت 78 قضية ضد أفراد بسبب نشرهم «دعاية اعلامية» ضد العملية.