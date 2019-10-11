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داعشي يطعن وزير الأمن الإندونيسي


أصيب وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو، أمس، بجروح في عملية طعن نفذها «متطرف بايع تنظيم داعش» في منطقة بانتن، كما أعلن المتحدث باسم الشرطة. وقال ديدي براسيتيو: «اقترب شخص منه وهاجمه. وأصيب ويرانتو وقائد الشرطة المحلي بجروح»، مشيرا إلى توقيف رجل وامرأة.
وأظهرت مشاهد تلفزيونية عناصر أمن يعتقلون الشخصين أمام جامعة محلية بعد الهجوم على ويرانتو (72 عاما).وأعلن المتحدث باسم المستشفى ، أن ويرانتو أصيب «بطعنتين عميقتين»، لكنه لم يفقد الوعي وحالته مستقرة، مؤكدا أنه قد ينقل إلى العاصمة جاكرتا وقد يحتاج إلى جراحة.


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