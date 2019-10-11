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تونس- الوكالات: غادر المرشّح للرئاسة التونسيّة نبيل القروي السجن إثر قرار قضائي، في وقتٍ أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تصدّر «النهضة» نتائج الانتخابات البرلمانيّة.

وخرج القروي المتّهم في قضايا غسل أموال وتهرب ضريبي، من السجن. وكان محاطاً بمجموعة من أنصاره الذين حملوه على الأكتاف. وسرعان ما صعد إلى سيّارة سوداء غادرت محيط السجن في حين اعلنت مصادر حملة منافسه قيس سعيد استئناف الحملة الانتخابية الرئاسية.

وحلّ حزب «النهضة» أوّلاً في ترتيب الكتل البرلمانيّة مع 52 مقعداً، يليه حزب القروي «قلب تونس» بحصوله على 38 مقعداً من مجموع 217. وأكّد كمال بن مسعود محامي القروي، لفرانس برس أنّ «محكمة النقض تخلّت عن قرار غرفة الاتّهام» الذي أوقِف القروي بموجبه أواخر أغسطس الفائت. وقال نزيه الصويعي، المحامي من هيئة الدفاع عن القروي، «تمّ إلغاء قرار التوقيف، وهو حرّ. وسيتواصل التحقيق». ولم يشمل قرار الإفراج شقيقه غازي القروي الموقوف معه والذي ترشّح عن دائرة بنزرت (شمال). ولم ترشح أيّ معلومات عنه وعن مكان وجوده.

وتؤكّد نتائج الهيئة تشكّل كتلٍ نيابيّة مشتّتة في البرلمان الجديد. وكان القروي عبّر في رسالة سابقة عن رفضه التحالف مع حزب «النهضة» واتّهمه بالوقوف وراء سجنه. وحلّ «حزب التيّار الديمقراطي» (ديمقراطي اجتماعي) ثالثاً بـ22 مقعداً وكان رئيسه محمد عبو نال 3,6 % في الدورة الرئاسيّة الأولى، مسجّلاً بذلك تقدّماً ملحوظاً مقارنة بانتخابات 2014 التي جمع فيها ثلاثة مقاعد فقط. وحلّ بعدهُ «ائتلاف الكرامة» المحافظ (مع 21 مقعداً)، ثمّ «الحزب الدستوري الحرّ» (17 مقعداً).وحصلت حركة «الشعب» القوميّة على 16 مقعداً. أمّا «تحيا تونس»، حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد، فحصل على 14 مقعداً، فيما حصل «مشروع تونس» على أربعة مقاعد. ولم تتجاوز بقيّة الأحزاب والقائمات المستقلّة الثلاثة مقاعد لكُلٍّ منها، بما فيها حزب «نداء تونس» الفائز في انتخابات 2014. وقرّرت الهيئة حذف مقعد لكلّ من حزب «الرحمة» المحافظ في ولاية بن عروس، ومقعد لجمعيّة «عيش تونسي» في دائرة فرنسا1. وعلّل رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي سبب إلغاء المقعدين بـ«اللجوء للإشهار السياسي»، قائلاً إنّ رئيس قائمة «الرحمة» الحسين الجزيري استغلّ راديو «القرآن الكريم» مدة «67 ساعة لتمرير برامجه الانتخابيّة».

