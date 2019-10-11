عربيات ودوليات

بغداد- أ. ف. ب: دخل العراق امس أول أيام الحداد الوطني بعد مقتل أكثر من مئة شخص، غالبيتهم من المتظاهرين خلال مطالبتهم بإسقاط الحكومة، التي اقترحت تعديلاً وزارياً لمعالجة الأزمة السياسية.

وبعد توقف الاحتجاجات وأعمال العنف الثلاثاء اقترحت حكومة عادل عبد المهدي حزمة مساعدات اجتماعية للحد من البطالة التي تطال واحداً على أربعة بين الشباب، وتأمين السكن، خصوصاً أن الحملة التي أطلقتها الدولة اخيرا ضد التجاوزات السكنية كانت أحد أسباب اندلاع الاحتجاجات. وتوجّه رئيس الوزراء العراقي مجدّداً إلى العراقيّين في كلمة تعهّد خلالها بإجراء «تحقيقات تفصيليّة»، وبمنح تعويضات لعائلات «الشهداء» من المتظاهرين أو أفراد القوات الأمنيّة الذين قتلوا خلال أحداث الأيام الماضية.

وأعلن عبد المهدي أيضاً أنّه سيطلب من البرلمان «التّصويت على تعديلات وزاريّة» وفي بغداد، ثاني عاصمة عربيّة من حيث عدد السكّان، بدا واضحاً أنّ الحياة اليوميّة عادت إلى طبيعتها. وعادَ الازدحام إلى الطُرق في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكّانها تسعة ملايين نسمة فيما فتحت المدارس أبوابها مجدّداً أمام الطلاب. كما فتحت الإدارات والمتاجر أبوابها. وفي مداخل العاصمة وخارجها، لا تزال النقاط الأمنيّة تُجري عمليّات تفتيش للسيّارات، فيما تمّ نشر قوّات إضافيّة. وحضّت منظّمة العفو الدوليّة السلطات على «التحقيق بشكل صحيح» في «الاستخدام المفرط والمميت» للقوّة. وأشارت المنظّمة إلى أنّها قابلت ثمانية نشطاء قالوا إنّهم رأوا متظاهرين يُقتلون برصاص قنّاصة.

