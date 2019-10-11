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واشنطن- الوكالات: قرر البيت الأبيض رفض التعاون مع التحقيقات الجارية التي يسعى الديمقراطيون من ورائها لبدء إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب واستند في ذلك إلى أن التحقيق يفتقد «الشرعية الدستورية»، ومن شأن هذه الخطوة أن تضع الولايات المتحدة أمام أزمة دستورية. ويحاول الديمقراطيون من خلال سيطرتهم على مجلس النواب كشف ما إذا كان ترامب أساء استغلال منصبه عندما طلب من الرئيس الأوكراني فتح تحقيق في الفساد بشأن عائلة جو بايدن نائب الرئيس السابق المرشح الرئاسي المحتمل عن الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية 2020.

ويتهم فريق ترامب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بخرق السوابق الدستورية برفضها طرح فكرة إجراء تحقيقات العزل أمام مجلس النواب للتصويت عليها، كما جرى في محاولتي عزل الرئيسين السابقين الجمهوري ريتشارد نيكسون والديموقراطي بيل كلينتون.

ويرى فريق ترامب كذلك أن مبادرة بيلوسي إجراء التحقيقات دون أخذ رأي مجلس النواب ينزع من الأعضاء الجمهوريين الحق في التعبير عن موقفهم، ولا يسمح كذلك بمنحهم حق استدعاء شهود للإدلاء بشهاداتهم، مما يعني قصر تلك الحقوق على الديموقراطيين أصحاب الأغلبية في المجلس.

وتدير نانسي بيلوسي عملية التحقيق الساعية لبدء إجراءات عزل الرئيس ترامب، بصورة مغايرة لما تم في حالتي الرئيسين نيكسون وكلينتون. ولاتوجد قيود تفرض على بيلوسي اتباع نهج معين إذ ترك الدستور الأميركي لمجلس النواب فقط بدء إجراءات عزل الرئيس دون أن يوفر أي مرجع لإجراءات أو خطوات القيام بعملية العزل.

وترى خبيرة الشؤون الدستورية في شبكة «أن بي سي» كاتي فانغ أن رفض ترامب التعاون مع الكونغرس في التحقيقات لا يستند إلى أي قاعدة قانونية ويعد «جريمة في حد ذاتها تستدعي عزله من الحكم».

وخلال مناقشات كتابة الدستور عام 1787 منح المندوبون حق عزل الرئيس للكونغرس بمجلسيه وتظهر وثائق النقاشات تأكيد المندوبين على أن تغيير الرئيس يجب أن يتم عن طريق آلية الانتخاب وعلى يد الناخبين. وانتبه المندوبون كذلك لاحتمال أن يفسد الرئيس ويتبع سياسات خاطئة قد يترتب عليها الإضرار بالجمهورية بما لا يمكن معه الانتظار لانتخابات قادمة لكن الدستور لم يحدد تفاصيل عملية العزل وقصرها على تمرير مجلس النواب لقرار العزل بأغلبية بسيطة على أن يتخذ القرارَ النهائي مجلس الشيوخ -الذي يلعب دور القاضي- بأغلبية الثلثين (67 صوتا).

الى ذلك اعتبر ترامب ان بايدن «يسقط كالصخرة» مشيرا الى «ان لدينا شريطا يظهر فساده» وقال ترامب للصحافيين في البيت الابيض تعليقا على موضوع بايدن «لا اعتقد انه سينجح وهذا ما كنت اعتقده منذ فترة طويلة وارى انه لم يعد من المرشحين البارزين في السباق الرئاسي».

واضاف «اشعر بالاسف الشديد تجاهه لاني اعلم انه يعاني الكثير حيث تعرض لضربة وتم كشفه بالجرم المشهود فلدينا رجل يتحدث على شريط مسجل ويقول بالضبط ما سيفعله فيما يتعلق بالفساد وينجو بذلك». وشدد على انه «لو حدث ذلك لاي جمهوري فسيضعونه فورا على الكرسي الكهربائي وبالتالي هذا معيار مختلف تماما».

في المقابل حمل نائب الرئيس الأميركي السابق بعنف على ترامب معتبرا أنه «تهديد» للولايات المتحدة، واتهمه «بخيانة» بلده و«تقويض الدستور».وقال بايدن الذي كان يلقي خطابا قاسيا في نيوهامشير إن ترامب «يقوض الدستور ولا يمكننا أن نسمح له بالاستمرار في ذلك.

