عربيات ودوليات

قال رئيس حزب «الجيل» وعضو مجلس الشورى المصري السابق ناجي الشهابي إن الأحزاب لديها الكوادر والكفاءات المؤهلة لخوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ مطالبا الدولة بضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لها من خلال إقرار القائمة النسبية وتحجيم سيطرة رأس المال حتى تستطيع هذه الكوادر المنافسة بقوة وتحقيق نتائج إيجابية تسهم في بناء المجتمع.

وأشاد الشهابي في حديث لـ «النهار» بصحوة البرلمان الأخيرة مؤكدا أنها بمثابة ضوء أحمر لإصدار عدد من الإصلاحات لرفع الأعباء عن كاهل المواطن البسيط بعد أن تحمل الكثير خلال السنوات الماضية. وإلى تفاصيل الحوار:

كيف رأيت صحوة مجلس النواب الأخيرة وتهديده بتشديد الرقابة على الحكومة؟

الصحوة التي يشهدها مجلس النواب حاليا بعد حديث رئيس البرلمان علي عبدالعال في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السنوي الخامس والأخير عن إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية هو حديث مسؤول يمثل الظهير البرلماني للدولة والحكومة أي حديث «شريك مهم في الحكم»، لذلك فإن حديثه بهذه الطريقة كأنه يتحدث عن خطة الدولة في الفترة المقبلة وعزمها إجراء إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية وليس حديث نائب يشغل منصب رئيس مجلس النواب.. لذلك فأني أتوقع، أن تتقدم الحكومة بحزمة من الإصلاحات إلى مجلس النواب وأنا متفاءل من التصريحات الصادرة من رأس السلطة التشريعية واعتبرها تحريك في المياه الراكدة التي تعيش فيها حياتنا الحزبية والسياسية ومن الممكن أن تمثل طريقا جديدا للدولة وهي على أعتاب «انتخابات ثلاثية» لـ «الشيوخ» و«النواب» والمجالس المحلية.

وما تقييمك لبيان رئيس مجلس الوزراء في البرلمان؟

أتفق مع ما أعلنه في بيانه من أن القوات المسلحة كانت وستظل الدرع الواقية لشعب مصر والركيزة الأساسية في استقرار الوطن وأن الشعب لن يسمح بتكرار سيناريو الفوضى مرة أخرى وأن مصر تواجه حربا شرسة لخلق حالة بلبلة وإشاعة جو الإحباط وهز الثقة بين الشعب ومؤسساته.. واتفق معه في هدف حكومته من بناء المدن الحالية لاستيعاب الزيادة السكانية وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصحراوية خصوصا أن هذه المدن يتم تدشينها بعيدا من الموازنة العامة للدولة وأن قيمة العاصمة الإدارية الجديدة السوقية اليوم تريليون جنيه مصري قابلة للزيادة.. كما أن الإعلان عن الانتهاء من ميكنة الخدمات العام المقبل وتخصيص 6.6 مليارات جنيه لرفع مستوى 1000 قرية وتشييد 600 ألف وحدة إسكان للقضاء على ظاهرة «العشش» هي أمور جيدة جدا.

وأطالب الحكومة بحل مشكلة البطالة حلا جذريا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحل مشاكل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأؤكد أن تلك الشركات بداخلها مقومات نجاحها وإعادتها مرة أخرى قاطرة التنمية في البلاد ورمانة الميزان لتحقيق التوازن في السوق.

كيف تقيم أداء النواب خلال السنوات الماضية؟

مجلس النواب أدى دوره التشريعي كاملا وكان على مستوى الآمال وأقر كل مشروعات القوانين التي أحالتها حكومتي شريف إسماعيل ومصطفى مدبولي إليه والقوانين التي أصدرها البرلمان خلال الأربع السنوات الماضية وصلت إلى 435 قانونا تحتاج عشرين سنة لإصدارها في الظروف الطبيعية ونتيجة لذلك اختفى تقريبا الدور الرقابي للبرلمان ونأمل أن نرى هذا الدور خلال الفترة المقبلة.

هل أنت راض عن المعارضة البرلمانية؟

لم تظهر المعارضة البرلمانية ولم تمتلك العدد الكافي من النواب وكان شكلها باهتا، وطبيعة البرلمان ساعدت على ذلك فالسلطة التنفيذية بفرعيها الأول والثاني أي الرئيس والحكومة تتمتع بأغلبية كاسحة تصل إلى 90% من النواب جاهزة دائما للموافقة على كل ما تقدمه الحكومة.. والحق أننا نحتاج في هذه المرحلة الدقيقة إلى معارضة من نوع خاص، معارضة بناءة تتواصل مع السلطة التنفيذية للوصول إلى الأفضل معارضة تتوحد مع الرئيس والحكومة في مواجهة الإرهاب والتحديات بحيث تكون جبهة واحدة متراصة تحمي البلاد ويكون فيه تنسيق وتكامل أدوار يمكن المعارضة الوطنية من القيام بواجبها الرقابي المساند في تنمية وبناء مصر الجديدة.

وما الدور الذي يقع على عاتق الأحزاب خلال الفترة المقبلة؟

مساندة الدولة في حربها على الإرهاب الأسود وأن تتفهم الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن وأن تكون قلب الوطن الواعي وعين الدولة الذي تكتشف الفساد، وأتوقع أن تكون هناك انفراجة في الممارسة السياسية تجعل من الأحزاب لاعبا رئيسا في النظام السياسي.

لكن البعض يتهم الأحزاب بالتقصير ويحملها مسؤولية عدم احتواء الشباب؟

لا يمكن اتهام الأحزاب بالتقصير لأن الأحزاب الوطنية حاربت المخططات المعادية التي استهدفت تنفيذ ما أوقفه الشعب والجيش في 3 يوليو 2013 وفوتت الفرصة عليها بإعلانها أن الجيش خط احمر وانه خط الدفاع الأول، وحزب الجيل كشف هذا المخطط ووقف مع الدولة والرئيس ورفض أي إساءة للجيش المصري العظيم.

هل الأحزاب لديها كوادر قادرة على تحقيق نتائج إيجابية بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ؟

الأحزاب قادرة على خوض الانتخابات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بقيادات وكوادر تتمتع بالخبرة والقدرة العلمية وعلينا أن نهيئ الأجواء لها وذلك بأن يكون نظام الانتخابات بالقائمة النسبية وأن نحجم سيطرة رأس المال على الانتخابات بتطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات الحد الأقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية، وبالنسبة لحزب «الجيل» فإنه يمتلك رؤية لتأهيل كوادره للقيام بدورها لخدمة المجتمع والشعب ونظم عدة دورات تدريبية لتأهيلها لخوض المجالس المحلية والنيابية.

أخيرا.. كيف ترى صمود الشعب المصري وتصديه للإشاعات؟

تصدي الشعب المصري للإشاعات الأخيرة يؤكد عظمة هذا الشعب ووطنيته وإخلاصه لوطنه وشعبه وأنه تعلم من دروس التاريخ الذي قرر فيه الاستعمار والصهيونية والمتحالفين معهم من الإسلام السياسي، رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط عن طريق ضرب الجيوش الوطنية وهدم الدولة ونجت مصر من هذا المخطط بفضل وعي شعبها العظيم وانحياز جيشها البطل له وعظمة الشعب المصري تجلت في تصديه لتلك الشائعات وتجديد ثقته في قواته المسلحة بالرغم من معاناته المعيشية نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي الصعبة.

