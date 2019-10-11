دوليه

احتوى الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا ارسالات العملاق الاميركي جون إيسنر وبلغ امس ربع نهائي دورة شنغهاي الصينية، ثامنة دورات الماسترز للألف نقطة في التنس. وتخطى الصربي خصمه المصنف 16 والفارع الطول 7-5 و6-3 في ساعة و14 دقيقة. ويلتقي ديوكوفيتش، الباحث عن ضمان مركزه الاول عالميا في نهاية السنة، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السابع او البولندي هوبرت هوركاتس الرابع والثلاثين. وفي مواجهة ابرز ضاربي الارسالات في العالم، أثبت ديوكوفيتش انه من اعظم القادرين على صد الكرات الصاروخية، فلم يستقبل سوى 9 ارسالات ساحقة امام لاعب بلغ معدله هذه السنة 22 ارسالا ساحقا «ايس» في المباراة الواحدة. ولم يحرز الاميركي (2,08 م) سوى 58% من النقاط على ارساله الاول بدلا من معدله البالغ 81% هذه السنة، بحسب احصائيات رابطة محترفي كرة المضرب.وعلى ارساله، لم يواجه ديوكوفيتش اي كرة لكسر الارسال. وأنقذ الروسي دانييل مدفيديف خمس كرات حاسمة في المجموعة الاولى امام منافسه الكندي فاسيك بوسبيسيل في طريقه للفوز بنتيجة 7-6 (9-7) و7-5. واحتاج مدفيديف، المصنف ثالثا في الدورة، إلى رفع مستوى لعبه للتغلب على بوسبيسيل المصنف 248 عالميا والمتأهل من التصفيات.وضرب مدفيديف (23 عاما) موعدا في الدور التالي مع الإيطالي فابيو فونييني الفائز على الروسي كارن خاتشانوف 6-3 و7-5.وثأر الإيطالي لخسارته امام الروسي الاسبوع الماضي في دورة بكين، مجبرا منافسه على ارتكاب 44 خطأ مباشرا. وعاد فونييني (32 عاما) مرة جديدة إلى الواجهة بعدما تجادل مع الحكم مرات عدة خلال مباراته أمام خاتشانوف، وذلك بعد يومين من مشادة كلامية مع البريطاني أندي موراي الذي طلب منه أن «يسكت» عندما كان يتكلم مع الحكم. كما تأهل الايطالي ماتيو بيريتيني الحادي عشر بفوزه على الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت الثامن 7-6 (7-5) و6-4.

