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يبدأ القادسية حامل اللقب مشواره في مسابقة كأس الاتحاد اليوم بمواجهة الفحيحيل على ستاد علي صباح السالم ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى والتي تشهد اليوم أيضاً مباراتي الجهراء مع كاظمة على ستاد محمد الحمد، والصليبخات على النصر على ستاد مبارك العيار.

وكان الأصفر حقق لقب النسخة الماضية من المسابقة بتغلبه على الشباب بركلات الترجيحية في المباراة النهائية، وهو يتطلع إلى بداية قوية أمام الفحيحيل القادم من خسارة بركلات الترجيح أمام كاظمة في الجولة الأولى. وينص نظام البطولة على لجوء الفريقين إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل على أن يحصل الفائز على نقطتين فقط.

وتتساوى فرق الصليبخات والنصر وكاظمة برصيد نقطتين بعد الفوز في الجولة الأولى بركلات الترجيح على اليرموك والجهراء والفحيحيل.

وفي المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها غداً، يبحث العربي عن تحقيق انتصاره الثاني عندما يواجه الساحل في الجولة الثانية التي تشهد غداً أيضاً لقاءات الكويت مع الشباب، وخيطان مع السالمية، وبرقان مع التضامن. ويتصدر الشباب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على السالمية بهدفين، فيما تتساوى أندية العربي وخيطان والساحل برصيد نقطتين بعد فوزها بركلات الترجيح على العربي وبرقان والتضامن. ويقود العربي في مباراة اليوم البوسني داركو نيستروفيتش مدرب فريق الشباب في النادي والذي أشرف على الأخضر أمام الكويت، وذلك انتظارًا لتسوية الأمور مع المدرب الإسباني خوان مارتينيز الذي قررت إدارة النادي إعفائه من منصبه بعد النتائج المخيبة للفريق منذ انطلاق الموسم.

