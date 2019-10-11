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انفرد العربي بصدارة دوري كرة السلة بفوزه المستحق على الساحل 73-52، خلال اللقاء الذي جمعهما اول من امس ضمن الجولة التاسعة من الدور التمهيدي للبطولة الذي شهد ايضا مواصلة الكويت تقديم عروضه القوية بانتصاره الكبير على النصر 104-42، كما تغلب الشباب على الصليبخات 76-68، واليرموك على التضامن 63-50.

وتصدر العربي ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط، ثم يأتي بعده الكويت والشباب واليرموك برصيد 8 نقاط، والجهراء 7 نقاط، ثم القادسية وكاظمة والنصر والساحل والصليبخات 6 نقاط، والقرين وبرقان 5 نقاط، واخيرا التضامن 4 نقاط.

وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة الاولى الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من قسمين على ان يتأهل الاربعة الاوائل الى المربع الذهبي حيث يلعب الاول مع الرابع والثاني مع الثالث في نصف النهائي بنظام «بلاي اوف» من 3 مباريات يتأهل الى النهائي الفائز في مباراتين.

وفي لقاء العربي والساحل فرض الاخضر سيطرته منذ البداية وانهى الربع الاول 23-14، واستمرت سيطرة العربي على الربع الثاني الذي انهاه لصالحه 47-28. وواصل الأخضر تفوقه على الساحل المتواضع في الربع الثالث الذي انتهى 63-33، ولم يحمل الربع الرابع اي جديد لينهي العربي اللقاء 73-52.

وفي مواجهة الكويت مع النصر لم يجد الأبيض الذي يستعد للمشاركة في البطولة العربية للاندية في المغرب خلال الفترة من 21 إلى 31 اكتوبر الحالي، أي صعوبة في فرض هيمنة مطلقة على اللقاء بفضل امتلاكة كوكبة من اللاعبين المميزين القادرين على تقديم أفضل العروض. وانهى الكويت المباراة سريعا منذ الربع الأول بتقدمه بفارق 21 نقطة 30-9، واستمر في فرض سيطرته وتوسيع الفارق حيث انهى الربع الثاني 59-16، والثالث 81-31، قبل أن ينهي اللقاء بفارق وصل إلى 62 نقطة 104-42.

وتبرز اليوم مواجهة القادسية مع كاظمة في 7:00 مساء على صالة قشيعان المطيري في نادي النصر ضمن الجولة العاشرة ، فيما يسبقها في 05:00 مساء لقاء القرين مع برقان على الصالة ذاتها.

وتعتبر مباراة الاصفر مع البرتقالي اختبارا جديا للطرفين من اجل الوقوف على قدرة الفريقين في المنافسة الجدية على لقب البطولة خصوصا في ظل المستويات المتميزة التي يقدمها الكويت المرشح الاول للقب البطولة والذي توج بلقب كأس السوبر الجمعة الماضي على حساب كاظمة بالذات دون صعوبة تذكر.

ويريد البرتقالي تحسين الصورة التي ظهر عليها امام الكويت بتقديم عرض قوي أمام القادسية الساعي هو الاخر الى مواصلة الانتصارات واثبات قدرته على الدخول الى المنافسة الجدية على لقب البطولة.

