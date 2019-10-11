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ينظم اتحاد رفع الاثقال غداً بطولة رفع الاثقال للسيدات على صالة نادي التضامن وذلك للمرة الاولى بعد تشكيل اول منتخب نسائي للعبة. وقال رئيس الاتحاد طلال الجسار في بيان صحافي امس ان المنتخب يضم 23 لاعبة بفئة العمومي خضعن لبرنامج تدريبية مكثفة تحت اشراف جهاز فني وطني. واوضح الجسار ان الهدف من البطولة التي تقام ليوم واحد هو الاستعداد لاول استحقاق دولي لهن بالمشاركة في البطولة العربية التي ستقام الشهر المقبل في تونس يعقبها المشاركة في بطولة الخليج التي تستضيفها الكويت في فبراير 2020. وثمن دعم الهيئة العامة للرياضة وتذليلها جميع العقبات التي تواجه رياضة رفع الاثقال بشكل عام. وتضم قائمة المنتخب التي تشمل مختلف الاوزان ليالي الكندري وفاطمة حسين ورباب حسين وطفول الحسن وعذوب الفرج وابرار الفهد ودلال الشطي وهيا المياس وسندس الفيلي وفاطمة الجدي ونور العريان وهاجر دشتي وسمية محمد. كما تضم القائمة اللاعبات سهام السيف ونورة العوضي وبدرية الحوطي وفاطمة البلوشي وبشاير المياس وشذر الصالح وايلاف القطان وملاك الرفاعي وشيخة العزاز واريج الميعان. وكان الاتحاد اعلن في سبتمبر الماضي تشكيل اول منتخب نسائي للعبة وذلك تمهيدا للمشاركة في الاستحقاقات الاقليمية والقارية المقبلة.

