محلية

انطلقت يوم أمس منافسات بطولة سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد السنوية الكبرى للرماية على مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي بمشاركة واسعة من رماة الكويت والبحرين وتستمر ثلاثة ايام. وقال امين سر النادي عبيد العصيمي ان هذه البطولة تكتسب اهمية كبيرة كونها تقام برعاية سمو ولي العهد الذي يدعم ويرعى رياضة الرماية الكويتية فضلا عن كونها ايذانا بانطلاق الموسم المحلي للنادي (20192020).واوضح العصيمي ان البطولة التي تشمل اقامة مسابقات سكيت وتراب ومسدس ضغط الهواء 10 و50 مترا والبندقية 50 مترا والقوس والسهم الاولمبي بدأت باقامة التصفيات والتدريب الرسمي لعدد من المسابقات على ان يتم اعلان اسماء الفائزين بختام البطولة مساء غد. وبين ان البطولة تشهد مشاركة واسعة من رماة وراميات النادي والحرس الوطني والاتحاد الرياضي العسكري واتحاد الشرطة الرياضي اضافة لرماة من مملكة البحرين. واشار الى ان البطولة تعد افضل اعداد لرماة وراميات الكويت الذين يستعدون بقوة للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ 14 الشاملة المقرر اقامتها في قطر نوفمبر المقبل التي تعتبر مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة (طوكيو 2020). وذكر العصيمي ان اللجنة المنظمة للبطولة انهت التجهيزات الخاصة الفنية والتنظيمية لاخراج هذا الحدث المهم في ابهى صوره باعتباره يحمل اسما عزيزا على كل منتسبي النادي.

واعرب عن شكره لسمو ولي العهد على دعمه وتشجيعه المتواصل لابنائه الرياضيين لاسيما منتسبي رياضة الرماية ما يشكل دافعا قويا لتحقيق انجازات مميزة على المستوى الدولي.

