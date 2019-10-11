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توقيع اتفاقية تعاون رياضي مع أفغانستان


وقعت اللجنة الاولمبية الكويتية اتفاقية تعاون رياضي مع نظيرتها الافغانية تتضمن تنسيق المواقف بين البلدين في المجال الدولي، بالاضافة الى زيارة منتخبات أفغانستان للألعاب الجماعية والفنون القتالية لإجراء بطولات ومنافسات ودية مع نظيرتها الكويتية. ووقع الاتفاقية رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح ورئيس اللجنة الأولمبية الافغانية المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة د. رحيمي حفيظ الله الذي زار الكويت.وكان الوفد الافغاني بحث مع المدير العام للهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح سبل التعاون الرياضي وكذلك اموراً تتعلق بالقطاعين الحكومي والاهلي، بحضور امين سر اللجنة الأولمبية، حسين المسلم.


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