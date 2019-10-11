دوليه

تابعت أستراليا مسلسلها الناجح على أرضها في تصفيات كأس العالم، بفوزها الكبير على نيبال المتواضعة 5-0 أمس في كانبيرا مع ثلاثية لمهاجمها جايمي ماكلارين ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

ورفع المنتخب الأسترالي رصيده الى 6 نقاط من مباراتين بينما تجمد رصيد المنتخب النيبالي عند 3 نقاط. وضغط منتخب أستراليا من البداية، لينجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة السادسة عن طريق جايمي ماكلارين الذي تابع الكرة المرتدة من حارس نيبال كيران كيمبو اثر تسديدة كريغ غودوين.

وعاد ماكلارين ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 19 بعدما تابع رأسية ريان غرانت التي وصلته على باب المرمى. ونجح المدافع هاري سوتار في تسجيل الهدف الثالث للمنتخب الأسترالي بعدما ارتقى للركلة الركنية التي نفذها غودوين وحول الكرة برأسه في المرمى (23)، ليحرز سوتار هدفه الدولي الأول.

واستمر الضغط الأسترالي، لكن الفريق انتظر حتى الدقيقة 59 من أجل اضافة الهدف الرابع عن طريق سوتار الذي سدد كرة ارتطمت بالمدافع دينيش راجبانشي وتابعت طريقها نحو المرمى.

ثم سجل ماكلارين الهدف الخامس لمنتخب أستراليا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي عبر تسديدة سهلة من مسافة قريبة.

وقال ماكلارين (26 عاما) لقناة «فوكس»: «انها اللحظة الاكثر فخرا لي بقميص المنتخب الوطني.. في نهاية المطاف سجلنا خمسة أهداف، لكن كان بمقدورنا تسجيل المزيد». في المقابل، عجز المنتخب المصنف 161 عالميا عن فك شيفرة دفاع «سوكروز» المنظم، تزامنا مع اخطاء من حارسه كيران ليمبو.

وقال مدرب أستراليا غراهام ارنولد بعد تحقيق أستراليا أكبر فوز على ارضها في ثلاث سنوات: «صنعنا الكثير من الفرص وكنا شرسين في الوقت الحاسم. في المجمل أنا سعيد جدا». ولم تخسر استراليا على أرضها في تصفيات المونديال منذ 2008 أمام الصين (0-1). وتلتقي استراليا في مباراتها المقبلة مضيفتها تايوان الثلاثاء، وتلعب نيبال مع مضيفتها الاردن فيما يغيب الأزرق عن الجولة. ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني، الى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريق) الى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

